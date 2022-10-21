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戴恐怖面具嚇小孩 家長怒控密西西比州托兒所員工虐童

編譯周芳苑／綜合20日電

密西西比州漢密爾頓市(Hamilton)一家托兒所的五名工作人員配戴恐怖面具嚇唬小朋友，視頻傳開來後，遭家長指控虐待兒童。

嚇壞孩子們的面具酷似恐怖電影「驚聲尖叫」(Scream)系列裡的面具。

事件發生在保育與學習中心Lil' Blessings Child Care and Learning Center，視頻並未註明日期。

在視頻裡，工作人員頭戴面具對小朋友說，「你不乖嗎？要我把你帶出去嗎？」孩子們趴在桌上將臉埋在懷裡時，工作人員還衝著小孩尖叫；過一會兒，戴面具的女人彎腰對著一個哭泣、害怕到發抖的孩子尖叫。

拍攝視頻的女人在旁敦促戴著面具緊追哭泣尖叫孩子的女人說：「怪物，我們應該清理。」戴面具的女人隨後又朝著一名男孩的臉尖叫，男孩逃跑，女人緊追在後。

當局得知後，決定採取行動。

門羅郡警長克魯克(KevinCrook)透過聲明說，10月17日門羅郡警長辦公室(MonroeCountySheriff'sOffice)、郡檢察官和地方檢察官在事發托兒中心與當事兒童的父母會面，告知法律所允許的可能刑事指控。

至少已有一對父母19日在門羅郡法院簽署虐待兒童的重罪陳述(affidavits)，隔天，一名法官根據多對父母對托兒所五名工作人員提出的指控發出逮捕令。

其中一名母親強納森(KatelynJohnson)對目睹的一切大感震驚，她說，「我的血壓飆高，孩子心都碎了，我非常生氣」。她希望這些工作人員都得坐牢；另一位母親也有同感，她每晚都看到女兒面露恐懼的神情，真想讓這些工作人員也親眼看一看。

相關調查目前仍在進行中。

檢察官 血壓 電影

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