佛蒙特33年雙屍懸案 靠「一滴血」偵破 79歲嫌落網

靠一滴血驗證，佛蒙特州警方破獲33年前的雙屍懸案，逮捕現年79歲嫌犯路易斯。(美聯社)

佛蒙特州 警方上周宣布利用一滴血成功偵破33年前的雙屍懸案，並逮捕現年79歲的嫌犯路易斯(Michael Anthony Louise)。

警方表示，凱薩琳與喬治‧皮科克(Catherine and George Peacock)夫妻1989年9月17日在佛蒙特州丹比鎮(Danby)遭謀殺，當時喬治76歲，凱薩琳73歲。

佛蒙特州警重大刑案組(Major Crime Unit)當年的公告顯示，皮科克伉儷在7號公路(U.S. Route 7)自宅遭銳器捅刺多處身亡，現場沒有強行破門而入的跡象，也沒有重要財物失竊，鄰居發現異狀報警。

佛蒙特警方當年在凶案現場找到許多證據，並請來懸案專家與鑑識分析師勘驗，卻仍無法破案。

這起懸案直到今年10月13日，佛蒙特州警方重案組在紐約州警的協助下，在紐約雪城(Syracuse)逮捕現年79歲的路易斯；他被指控兩項二級謀殺罪，目前被羈押在紐約，準備移送佛蒙特州審訊。

有線電視新聞網(CNN)表示，尚不清楚路易斯是否已請律師。

報導說，路易斯犯案前娶了皮科克夫婦的一個女兒，命案發生後兩周，他曾被列為嫌疑犯，但調查人員當年只找到「間接證據」，缺乏將他定罪的「直接鐵證」，直到2020年5月，當局透過法醫鑑識檢測 與去氧核醣核酸(DNA )科技，驗證1989年10月在路易斯的汽車內發現的一滴血是喬治的，這滴血先前也曾檢驗過，但當時的結果沒有說服力。

警方表示，鑑識科技幾十年來精進不少，得以證明這滴關鍵血液與喬治的DNA吻合。