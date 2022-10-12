漁船沉沒遭鯊魚攻擊 路州漁民發簡訊獲救

乘船周末期間在墨西哥灣沉沒的三名漁民，躲過鯊魚攻擊，終於被海岸防衛隊救離險地。圖為其中一人(未著上衣者)被海防隊員送往紐奧良的醫院。(美聯社)

據搜救人員稱，三名漁民的漁船在路易斯安納州墨西哥 灣(Gulf of Mexico)沉沒，並遭鯊魚攻擊，三人的手都嚴重割傷、一件救生衣被撕碎，卻都安然倖存，歷經20幾個小時之後獲救。

美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)少校基夫說，其中一名漁民設法從電力幾乎耗盡的手機 發送出簡訊後，終於讓搜救人員找到他們。

基夫11日在電視台NBC 的「今日」(Today)節目中說，很難形容這些漁民有多麼幸運。

這三位漁民在周末駛離路易斯安納州的威尼斯(Venice)的港口，剛出發不久，他們乘坐的24呎(7.3米)漁船就沉沒。8日晚上，其中一漁民的家人打電話報警，海岸防衛隊便展開搜查。

防衛隊出動船隻、飛機和直升機，花了數小時搜尋面積比羅德島州(Rhode Island)還大的海面，但未發現失蹤漁民的蹤跡。

後來，失蹤漁民之一的一位親戚向海防隊轉發一則簡訊，裡面有一張谷歌地圖截圖，顯示出漁民們的大致位置。基夫說，發簡訊時手機僅剩下2%電力。

海防隊表示，搜救人員9日下午在路州海岸發現這些漁民，目睹到其中兩人正與水中環繞的鯊魚搏鬥，一名救難船員將搏鬥中的兩人從水中拉出，一名直升機搜救人員則在半哩外救起第三名漁民，之後將三人送醫。

防衛隊直升機副駕駛卡拉威說，兩名抵禦鯊魚的漁民手上有多處撕裂傷，深可見骨，他們還找到一件被鯊魚咬破的救生衣。

防衛隊並未公布漁民的身分；基夫說，如果這三人沒有穿救生衣，恐怕無法倖存獲救。