寄活蜘蛛、蟑螂、葬禮花圈 前eBay高管騷擾恐嚇記者被判入獄

包括兩名前高級主管在內的七名eBay前雇員，因為恐嚇網路時事新聞eCommerceBytes的創建者施泰納夫婦，29日被判刑。其中，eBay前資深安全總監鮑爾(圖)被判處近五年監禁。(美聯社)

包括兩名前高級主管在內的七名eBay前雇員，29日被判刑。其中，eBay前資深安全總監鮑爾 (James Baugh)被判處近五年監禁，罪名是帶頭策畫恐嚇網路時事新聞eCommerceBytes的創建者施泰納夫婦(David Steiner和Ina Steiner)，將活蜘蛛、蟑螂、葬禮花圈等令人不安的物品送到他們家中。

eBay前全球彈性總監哈維爾(David Harville)也因為參與策畫此案，被判處兩年監禁；所有七名前雇員都對本案的指控認罪。

大衛和伊娜‧施泰納是時事通訊eCommerceBytes出版商和記者。大衛告訴法庭，夫妻倆遭eBay上述人員的騷擾，日常生活成為「人間煉獄」；他們擔心其他公司會依法炮製「追捕記者」的惡行。

法庭紀錄顯示，eBay高層管理人員被施泰納夫婦發出的新聞通訊和其讀者在網站批評eBay的評論激怒。2019年8月，伊娜‧施泰納寫了一篇有關eBay提訟、指控亞馬遜 挖走其賣家的新聞，文章發表半小時後，時任eBay執行長韋尼格(Devin Wenig)向另一位eBay高管發訊息指稱：「如果你要把她搞倒……現在是時候了。」

法庭文件顯示，那位高管將韋尼格的訊息發給鮑爾，並稱伊娜‧施泰納是個「有偏見的巨魔，需要被毀掉」。

施泰納夫婦很快開始收到騷擾或語帶威脅的推特訊息，奇怪的匿名包裹開始送到這對夫婦家裡，其中包括一盒活蜘蛛、一個葬禮花圈和一本關於在失去配偶後倖存下來的書；伊娜·施泰納還開始收到來自腸躁症患者支持小組和美國共產黨等組織的數十封奇怪電子郵件。

哈維爾的律師表示，他並未參與或不了解同事發送的威脅信息或內容。但檢察官在法庭文件說，雖然哈維爾未參加計畫的最初會議，但他在波士頓 時，對此騷擾已足夠了解；他還曾和鮑爾開玩笑說，不妨「送一袋人類糞便、一把已發動的電鋸和一隻老鼠到他們的門廊」。

韋尼格已於2019年卸任CEO，他雖未受到刑事指控，但面臨這對夫婦的民事訴訟。