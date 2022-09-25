涉50年前刺死少女 內州前副檢察長被起訴 拒絕遞解夏威夷受審

內華達州前副檢察長齊利拉(右)正式被起訴，被控50年前殺害19歲少女安德森(左)。(雷諾市警局，美聯社)

夏威夷 聯邦大陪審團23日正式審理50年前的一宗二級謀殺罪案件，被控殺害一名少女的前內華達州副檢察長齊利拉(Tudor Chirila Jr.)透過司法程序，拒絕被遞解到夏威夷受審。

這起謀殺案1972年在檀香山威基基(Waikiki)發生，19歲少女安德森(Nancy Anderson)在居住的公寓單位內，身中60多刀死亡，死前她剛從密西根州的貝城(Bay City)搬到檀香山，在一家麥當勞餐廳工作。

兇案發生後，檀香山警方一直追查均苦無結果，儘管鍥而不捨多次打開卷宗調查，但都茫無頭緒而成為懸案。

警方得以偵破此宗懸案，是在去年12月收到線報指齊利拉是兇嫌。案情指出，警方今年3月在加州設法取得齊利拉兒子的DNA 樣本，再與兇案現場取得的一個DNA對比，證實兩者屬父子關係。警方隨後發出搜查令，9月6日在齊利拉位於內州雷諾市(Reno)的寓所內，找到齊利拉的DNA，與兇案現場發現的DNA同屬一人，於是正式逮捕他。

警方現仍調查他與安德森的關係及他的殺人動機。

安德森的家人23日透過檀香山檢察官 辦公室發出聲明，感謝執法部門在此案中所做的工作，指出「儘管有許多障礙，我們(安德森的九個兄弟姊妹)從未放棄正義獲得伸張的希望，也一直堅信所有事情當時辰一到時，就會得到解決。」

齊利拉已展開司法程序拒絕被遞解到檀香山受審，抗辯指出警方為取得DNA樣本而強迫他提供唾液，故此他被捕時憲法權利受到侵犯。有關反對遞解到檀香山的聆訊定於10月17日在雷諾市法院舉行。

檀香山檢察官表示，二級謀殺罪名若成立，將會被判處終身監禁，但有可能獲得假釋。

齊利拉長期在內州雷諾、卡森市(Carson，內州首府)及太浩湖(Lake Tahoe)等城市任律師，1970年代末成為州副檢察長，1994年競選州高等法院失敗。

他過往也曾捲入官司，雷諾市聯邦檢察官在1998年的一宗檢控裡，確認齊利拉曾任總裁的AGE公司，為內州一名妓院老闆掩飾非法活動。