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NBA太陽隊老闆職場霸凌 遭停職罰千萬

記者胡玉立／綜合報導
美國職籃聯盟控指鳳凰城太陽隊及女籃水星隊老闆薩佛涉及「工作場所不當行為和組織缺陷」，不得參加活動一年，並對他處以1000萬元罰款。(美聯社)
美國職籃聯盟控指鳳凰城太陽隊及女籃水星隊老闆薩佛涉及「工作場所不當行為和組織缺陷」，不得參加活動一年，並對他處以1000萬元罰款。(美聯社)

美國職籃聯盟(NBA)13日公布費時近一年的獨立調查結果，指鳳凰城太陽隊(Phoenix Suns)及美國女子職籃WNBA水星隊(Phoenix Mercury)老闆薩佛(Robert Sarver)涉及「工作場所不當行為和組織缺陷」；NBA宣布薩佛不得參與NBA及WNBA活動一年，並對他處以1000萬元罰款。

這是NBA規定允許懲罰的最高金額。聯盟表示，它將捐出這1000萬元「致力解決工作場所內外的種族和性別議題」。

聯盟表示，薩佛一年內不能出現在任何NBA或WNBA球隊設施包括任何辦公室、比賽場或訓練設施，不能參與任何NBA或WNBA賽事或活動包括比賽、練習或業務合作夥伴活動，不能以任何公私身分代表或參與太陽隊或水星隊的商業或籃球運營。

薩佛被控在監督這些球隊近兩年期間有種族歧視、厭女症和敵對事件。薩佛表示，他將「接受聯盟決定」，並為「冒犯員工的言行」道歉；但他說他不同意部分報告調查結果。

調查報告指薩佛「在太陽隊期間至少有五次重複使用N字」，但聯盟「並未發現薩佛有意用這樣的種族不敏感語言來貶低或詆毀。」調查還指薩佛對女性員工使用貶抑語言，包括對一名懷孕員工說她當了母親就不可能工作、發表有關性和解剖學的非主流評論和笑話、以「在工作場所標準下」屬於霸凌的方式對員工大吼和詛咒。

「我對我所做的一切負全部責任，」薩佛說：「我很抱歉造成這種痛苦，這些判斷錯誤與我的個人理念或價值觀不符。這一刻是我展示學習和成長能力的機會，我們將繼續建立讓所有員工都感到舒適和受重視的工作文化。」

NBA總裁席佛(Adam Silver)表示，「獨立調查結果中描述的言行令人不安和失望。」這是NBA有史以來對球隊老闆第二重的處罰；僅次於在2014年洛杉磯快艇隊(Los Angeles Clippers)老闆史特林(Donald Sterling)遭席佛終身禁賽。史特林被人錄下了他發表種族主義言論，他還被被罰款250萬元，那也是當時允許的最高金額；最後他被迫出售快艇隊。

去年，ESPN報導了有關薩佛遭指控種族歧視的消息，稱其與數十名現任和前任團隊員工曾就此事交談，他一開始曾透過其法律團隊否認或反駁大部分指控。聯盟表示，調查結果基於對320名個人的採訪，包括在薩佛為太陽隊效力18年期間為球隊工作的現任和前任員工，以及對8萬多份文件等材料進行評估，包括電子郵件、短訊和影片等等。

NBA 種族歧視 快艇

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