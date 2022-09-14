德州女假懷孕挽留男友 殺孕婦偷嬰兒

德州婦女泰勒．帕克被控殺害一名21歲孕婦，竊取其新生胎兒佯裝成自己的小孩，但該胎兒也身亡。(美聯社)

德州 婦女泰勒．帕克(Taylor Rene Parker)被控殺害21歲孕婦芮根．西蒙斯-韓考克(Regan Michelle Simmons-Hancock)，竊取其新生胎兒佯裝成自己的小孩，最後該胎兒也身亡；帕克12日因可被判極刑的謀殺罪受審。

帕克被控在2020年10月謀殺和綁架西蒙斯-韓考克，並將其女兒從母親子宮切除後致死，對此帕克拒不認罪。當局表示，西蒙斯-韓考克在德州新波士頓(New Boston)住家被砍刺逾100次，頭顱遭鐵槌擊碎，隨後她未出世的女嬰被人以解剖刀取出。

帕克也因涉及女嬰之死，而被控非一級謀殺罪。

地方助理檢察官 凱莉．克里斯普(Kelley Crisp)12日告訴鮑伊郡(Bowie County)陪審團，29歲的帕克的行為動機並非因為她想要嬰兒，而是要挽留她的男友；克里斯普表示，帕克佯裝成孕婦近10個月、假裝照超音波，還舉辦性別揭曉派對，並在社群網站張貼假孕照，同時一邊尋找可能的受害對象。

克里斯普問告訴陪審團：「你們必須了解這起詐騙 ，才能了解10月9日發生的事；這起詐騙始於好幾個月之前，而且一旦沒有回頭路，就演變成一樁謀殺案件。」

調查當局指出，帕克放任受害人的3歲女兒單獨跟垂死母親在一起，隨後將女嬰放在大腿上開車離去；一名州巡警事後攔下帕克的車，並將女嬰送至奧克拉荷馬州艾達貝爾(Idabel)附近的醫院；但該名女嬰隨後死亡。

證人指出，帕克因切除子宮術而無法受孕，她曾給代理孕母10萬元，並在殺人當天告訴其男友她將引產。

辯護律師則呼籲陪審團勿受情感左右，以法律來評斷事實。

帕克若被定罪一級謀殺，可能面臨死刑或終生監禁不得保釋，檢察官估計會有至少兩周的作證期。