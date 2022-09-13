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為中暑女友求助 加州男失蹤4天亡 女友獲救

編譯周芳苑／綜合12日電
加州年輕男子斯格里尼奧利登山途中為同行中暑女友試圖求助，結果女友獲救，他卻在四天後被發現已經死亡。(取材自臉書)
加州年輕男子斯格里尼奧利登山途中為同行中暑女友試圖求助，結果女友獲救，他卻在四天後被發現已經死亡。(取材自臉書)

加州范杜拉郡(Ventura)一名29歲的男子4日登山途中為同行中暑女友求助，結果女友獲救，男子的屍體卻在四天後被發現。

聖塔芭芭拉郡(Santa Barbara)警長辦公室指揮官雷尼(Erik Raney)說，斯格里尼奧利(Tim Sgrignoli)和同行女友兩人11日早上開始在加維奧塔峰(Gaviota Peak)登山， 途中女友中暑，斯格里尼奧利獨自冒險離開為女友求助，結果女友當天稍晚被直升機救起，斯格里尼奧利卻失蹤，直到8日，他的屍體在的茂密灌木叢中被發現，距101號高速公路僅約20呎。

雷尼說，兩人同行登山前已備妥飲水，但步行的熱門小徑蜿蜒穿過崎嶇聖伊內斯山脈(Santa Ynez Mountains)，即使天氣溫和也非常陡峭、具挑戰性，更何況那個周末全州氣溫炙熱難耐。

該女友中暑後，兩人在一塊岩石陰影下研擬求助計畫。女友手機留在車內，斯格里尼奧利把剩下的水和手機留給女友，他自己用全球衛星定位系統(GPS)標記位置並發送到女友手機，而後獨自離開，打算回車上求救、拿取物品再回女友身邊。

就在斯格里尼奧利離開一段時間後，女友病情惡化，她撥打911；救援人員搭乘直升機抵達，把她送往醫院。

女友告訴當局斯格里尼奧利失蹤，工作人員隨即展開搜尋。

接下來一連四天大搜索，除了聖塔芭芭拉郡搜救人員，還動員洛杉磯、范杜拉郡等六地人力，甚至遠及舊金山灣區；4日事發當天停車場溫度升達華氏114度，山上更熱。

雷尼說，高溫下，搜救人員和狗堅持不懈，最終聚焦在可看到101高速公路的Trespass Trail區，斯格里尼奧利可能看到這條路而決定離開小徑，希望縮短路程。結果真的在那裡發現他的屍體。

當局未發現摔倒或其他創傷跡象，研判斯格里尼奧利死因與高溫有關。確切死因仍調查中。

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