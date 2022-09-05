美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。（截圖自YouTube）

彭博資訊報導，美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond（BBBY）4日證實，該公司財務長阿納爾（Gustavo Arnal）2日從紐約曼哈頓 翠貝卡(Tribeca)附近一棟摩天大樓墜樓身亡，享年52歲。

紐約警方4日稍早表示，52歲的阿納爾從有57層高的倫納德街(Leonard Street)56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡，他是大樓的住戶。

Bed Bath ＆ Beyond最近爆發財務危機，阿納爾是上月31日提出公司重振計畫的高層之一，公司將裁減20%人力，並關掉大約150家獲利不佳的店。

阿納爾2020年5月加入Bed Bath ＆ Beyond，他在8月16日至17日賣掉5萬5000股公司股票 ，賣得140萬美元，他手上還有25萬5400股。

阿納爾和BBBY上月23日都成為民事集體訴訟證券詐欺案的被告，理由是在今年3月到8月間拉抬BBBY股價，並在高點拋售持股賺取暴利。根據訴狀公司虛報營收 。

BBBY最近成為「迷因股」熱門標的，一名20歲的美國大學生因買BBBY股票，在一個月內賺了1億1000萬美元，成為媒體爭相報導的熱門新聞。