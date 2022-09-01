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非裔牧師幫鄰居澆花 竟被歧視遭報警被捕

編譯孫梁／綜合31日電
阿拉巴馬州奇德斯堡市的非裔牧師詹寧斯(右)，5月在街上給一戶鄰居家澆花，有人報警，警察要求出示身分證但詹寧斯拒絕，便以妨礙公務罪逮捕詹寧斯。(ABC電視台截圖)
阿拉巴馬州奇德斯堡市的非裔牧師詹寧斯(右)，5月在街上給一戶鄰居家澆花，有人報警，警察要求出示身分證但詹寧斯拒絕，便以妨礙公務罪逮捕詹寧斯。(ABC電視台截圖)

阿拉巴馬州奇德斯堡市(Childersburg)非裔牧師詹寧斯(Michael Jennings)8月30日回憶說，5月22日他在街上給一戶鄰居家澆花，一輛警車駛來停下，警察過來問「你在幹嘛」，詹寧斯答「澆花」，並說他是牧師，家住附近。警察要求出示身分證但詹寧斯拒絕，說他沒做錯事，認為自己遭到種族偵防。警察仍以妨礙公務罪逮捕詹寧斯，後來發現他沒有違法，撤銷對他的指控。

律師31日表示，下周將就詹寧斯非法被捕提出訴訟，認為這是一起警察濫權、恐嚇和種族偵防行為，但沒有說明誰是被告。詹寧斯表示他支持警察，「我們需要警察，但需要的是好警察。」

56歲的詹寧斯當了31年牧師，還是園藝工，搬到奇德斯堡市社區七年來，經常幫鄰居澆花。詹寧斯無端被捕是一個名叫阿曼達(Amanda)的婦女打電話報警，說她看到可疑人活動。

詹寧斯說，阿曼達年初曾邀請他和其他鄰居參加她兒子的畢業派對，但事發當天她似乎沒有認出澆花的人是他。詹寧斯被戴上手銬送進警車時，阿曼達告訴警察說，這個人是住在社區，他澆花是正常現象，「可能是我搞錯了」。

奇德斯堡市約有5000人口，位於伯明罕市(Birmingham)東南40哩，詹寧斯被捕事件傳開後，當地警局沒有對質詢做出回應。律師表示，這一事件凸顯出非裔和其他少數族裔對警方種族偵防的恐懼。

在去往監獄的路上，一名警察說他家有麻煩事，讓詹寧斯還為他祈禱。

阿州法律規定，警察如懷疑某人犯罪，可問其姓名、住址並做出解釋，律師說詹寧斯都回答清楚了，但法律沒有要求出示身分證。

詹寧斯表示對他被捕仍感到心有餘悸，但他不記恨涉事員警，「聖經教導我們要愛鄰居」。

警察 非裔 阿拉巴馬州

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