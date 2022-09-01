注射嚴重失誤 阿拉巴馬州死囚行刑長達3小時

一個反對死刑的團體指出，阿拉巴馬州典獄官員上個月處決死刑犯詹姆斯嚴重出錯。(美聯社)

反對死刑團體「緩刑美國法庭正義倡議」(Reprieve US Forensic Justice Initiative)指出，阿拉巴馬州 執刑官員上個月為一名死刑犯執行死刑嚴重出錯，時間拖延甚久才讓死囚注射致命藥劑，後來私人機構的驗屍報告指出，死囚手臂有遭到割開的痕跡，代表著行刑官執行注射死刑時可能找不到血管。

今年7月28日在阿州監獄 伏法的死刑犯詹姆斯(Joe Nathan James Jr.)，1994年槍殺前女友而被判處死刑。聲請停止執行死刑的上訴被最高法院駁回之後，詹姆斯接受注射死刑，全程長達三個多小時。

「緩刑美國法庭正義倡議」主任弗亞(Maya Foa)發表聲明指出，讓囚犯受到3小時的痛苦與折磨，是非常殘忍且罕見的懲罰。聲明中寫道：「對於注射死刑這種令人髮指的作法，州政府不能繼續假裝符合人道精神。」

阿拉巴馬州鑑識科學廳(Alabama Department of Forensic Science)以死刑完成後的後續檢查仍未完成為由，拒絕公布詹姆斯驗屍報告。

詹姆斯伏法時，阿州獄政局長(Alabama Corrections Commissioner)哈姆(John Hamm)對媒體表示，死刑執行過程中並沒有出現任何不尋常的情事。哈姆說，並未聽說死囚有跟獄警打架或抗拒獄警的狀況。

不過，州政府後來坦承，因為靜脈注射管線出現狀況，導致耽擱執行死刑時間。阿州政府並未說明詹姆斯死刑被延後多久。

專門研究注射死刑的艾莫瑞大學(Emory University)麻醉學教授紀沃特(Joel Zivot)是在私人機構為詹姆斯驗屍時的見證人。紀沃特說，從屍體狀況看來，行刑時曾經數度嘗試注射，詹姆斯兩邊手臂都有多處針孔痕跡，手臂中間還有兩道呈現90度角的割傷，傷痕長達1吋到1.5吋之間，代表執刑官員曾經企圖以「切開法」(cutdown)找到靜脈。

紀沃特說，「切開法」是舊式醫療手段，現代醫學 已經極少採用，在沒有麻醉的情況下，患者將承受劇烈疼痛。