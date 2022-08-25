「不讓參與」保羅紐曼2女兒 控告父親所創慈善基金會

已故好萊塢明星保羅紐曼的兩個女兒蘇珊(左)和妮爾(右)控告「紐曼自有基金會」，稱基金會領導人限制她們參與慈善贈與，偏離了父親遺願。(美聯社)

已故好萊塢 男星保羅紐曼(Paul Newman)的兩個女兒23日提訴控告「紐曼自有基金會」(Newman's Own Foundation)，稱基金會領導人限制她們參與慈善贈與，偏離了父親遺願。

這椿訴訟讓社會大眾得以一窺紐曼自有基金會領導人與紐曼家族部分成員長期存在的緊張關係。不久前發布的HBO紀錄片系列「最後的電影明星」(The Last Movie Stars)曾講述紐曼與女演員瓊安·伍華德 (Joanne Woodward)的婚姻。

保羅紐曼2005年創立非營利組織「紐曼自有基金會」，三年後過世。基金會控制紐曼自有食品公司(Newman's Own Inc)，公司稅後利潤 為基金會提供資金。根據聯邦稅務文件，該基金會截至2020年底的資產價值約為2億3400萬元。

紐曼兩個女兒艾利諾及蘇珊．紐曼(Elinor Newman and Susan Newman)並非基金會董事會成員，她們23日向康乃迪克州法院提訟指出，董事會2020年將她們每年收到的直接慈善捐款金額從40萬元減到20萬元，此舉違反紐曼遺願。她們要求法院判定基金會須遵守紐曼遺願，要求基金會賠償160萬元、由紐曼女兒將這筆賠償金捐贈給她們選擇的慈善機構。

基金會發言人表示，董事會的慈善決定每年不同；「慈善組織的最佳做法不允許為任何人(包括艾利諾和蘇珊紐曼在內)建立永久資金分配。這種基於錯誤願望的無根據訴訟，只會從那些受益於保羅紐曼慷慨的人身上轉移資金。」

代表紐曼女兒提訴的律師安迪．李(Andy Lee)表示，「這椿訴訟並不是為紐曼女兒尋求個人賠償，只是要讓紐曼自有基金會對他們近年來虧欠的慈善機構負責。」

保羅紐曼與第二任妻子瓊安·伍華德這對好萊塢銀色夫妻都曾得過奧斯卡影帝和影后殊榮。保羅紐曼共有五女一男共六個孩子。其他家庭成員拒絕置評。

紐曼1982年成立公司推出自製沙拉醬，接著生產義大利 麵醬等產品。公司每年將利潤捐給各種事業，40年來總金額已逾6億元。紐曼建立基金會時，曾就基金會結構及慈善捐贈做出指示，其中包括讓他的孩子直接捐給慈善機構的金額。

但兩名紐曼女兒提出的訴訟稱，紐曼的遺囑在他去世前幾個月被修改，當時他精神並不健全；而這些變化剝奪了旨在授權紐曼家族成員與基金會往來的條款。