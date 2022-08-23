阿肯色州3警察 暴力執法被停職

錄影顯示阿肯色州三名執法人員21日處理一起糾紛時，一名警察將嫌疑男子沃塞斯特按倒在地，另兩人對他拳打腳踢。圖為沃塞斯特22日離開警局。(美聯社)

阿肯色州三名執法人員22日被停職，社群媒體一則錄影顯示，三人21日處理一起糾紛期間，一名警察 將嫌疑男子按倒在地，另兩人對他拳打腳踢，州警表示將展開調查。

事發地點在鄰近奧克拉荷馬州 邊界的小鎮穆貝里(Mulberry)，一名男子在便利店外威脅另一男子。三名警察趕到後，一人揮拳打向嫌疑人，另一人用膝蓋踢，第三人將嫌疑人按在地面。

手機 錄影是從附近一輛車內拍攝，畫面背景中傳出喊聲，要求警察不要擊打男子的頭部；兩個警察抬頭說了什麼，但聽不清楚。

阿州州警在進行調查，確認嫌疑人是南卡羅來納州鵝溪鎮(Goose Creek)27歲的白人沃塞斯特(Randal Worcester)。

沃塞斯特被送醫治療，出院後被關進梵布倫郡(Van Buren)監獄，被控二級毆打、拒捕和製造恐怖威脅。他22日以1萬5000元保釋，出獄被問到是何感受時表示「還好」，然後騎車離去。

被停職的三名警察分別是克勞福德郡(Crawford)的郡警金恩(Zack King)和懷特(Levi White)，以及穆貝里鎮的鎮警里德(Thell Riddle)，三名警察似乎都是白人。

克勞福德郡警長表示：「警員要對自己的行為負責，我們要採取適當措施。」穆貝里鎮警長事發當晚聲明說，社區和警局嚴肅看待此事。共和黨州長哈欽森(Asa Hutchinson)說，警察打人與執法人員接受的培訓不符，應受到譴責，司法部的民權部門與阿州將分別進行調查。阿州州警表示，調查需要時間，一旦查清事實和找到證據，就將交給檢方。

手機拍攝的警察暴力近年來引發民眾對執法人員行為的關注，尤其是2020年明尼蘇達州非裔佛洛依德(George Floyd)被警察逮捕和跪頸致死，在全國引發廣泛抗議。

穆貝里鎮位於小岩城(Little Rock)西北140哩的40號州際公路旁，居民1600人。