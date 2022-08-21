非裔夫婦房屋「洗白」再賣 估值竟大增30萬

馬里蘭州一對非裔 夫婦具狀控告房地產估價師20/20 Valuations及其負責人、以及線上房貸提供商loanDepot.com，指他們違反「公平住屋法」(Fair Housing Act)，出於種族因素不公平地大幅低估其住房估價為47萬2000元。原告聲稱，他們後來改請白人同事出面展示被刻意「洗白」的同一棟房屋，住房估價竟一下高出近30萬元，達75萬元。

這對夫婦提出的訴訟，是部分非裔房主聲稱他們正面臨歧視難題的最新例證。

根據這項15日提出的訴訟，原告夫婦康諾利(Nathan Connolly)和莫特(Shani Mott)都是約翰霍普金斯大學教授，他們擁有位於馬里蘭州Homeland的四居室房屋，向loanDepot.com申請房貸再融資 。這棟房屋位在巴爾的摩的富裕白人社區，但也很靠近非裔人口普查區。

訴訟稱，被告20/20 Valuations及公司所有人蘭罕姆(Shane Lanham)負責為loanDepot評估此屋房價，結果做出的估值比loanDepot最初提供這對夫婦的保守估值低了7萬5000多元。LoanDepot以估值低為由，拒絕提供房貸再融資。訴訟稱，「原告對此評估感到震驚，認為這麼低的估值是出於種族歧視 。他們將此觀點告知LoanDepot信貸員，並詳細寫信對此評估提出質疑。」

訴訟指稱，康諾利和莫特夫婦後來重新向另一家貸款業者申請，並刻意把他們家「洗白」—包括拿下家中所有和非裔家庭有關的照片，並委請白人同事代為向估價師展示房產，房屋估值一躍成為75萬元，比20/20 Valuations做出的47萬2000元估值高出近30萬元。

根據訴訟，蘭罕姆使用的評估方法，是將這對夫婦的住房與非裔占多數的地區房產相比較，而不是比較他們住房所在的Homeland社區。訴訟稱，「這顯示被告蘭罕姆基於原告的種族，認定他們不屬於Homeland這個有吸引力且以白人為主的社區，也認為非裔家庭不可能擁有更高價值的房屋。」

面對此案，LoanDepot公關副總裁范恩(Jonathan Fine)向媒體表示，該公司強烈反對住房歧視，「在委託外部專業評估公司獨立估價之際，所有參與家庭財務流程者都須努力找出消除偏見之道。」