刺死華裔室友 新澤西州華男遭判刑28年

新澤西州史蒂文斯理工學院畢業生程同(圖)，2020年8月刺死校友、也是室友的葛宇廷，18日被判刑28年。(哈德遜郡檢察官辦公室照片)

新澤西州 哈德遜郡(Hudson)檢方表示，澤西市(Jersey City)一名華裔 男子2020年跟室友發生爭執而刺死對方，18日被哈德遜郡高級法院判處有期徒刑28年。

檢察官 艾絲特·蘇亞雷斯(Esther Suarez)指出，史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)研究所畢業生、現28歲的程同(Tong Cheng，音譯)2020年8月8日殺害其室友葛宇廷(Yuting Ge，音譯)，幾天後被捕，被控一級謀殺罪名。

今年5月對一項加重過失殺人罪指控認罪，他的刑期受「禁止提前釋放法案」(No Early Release Act)管制，必須服滿近24年刑期才有資格獲得假釋，蘇亞雷斯檢察官表示，「州檢希望訴訟結果能給受害者家屬一些安慰」。

法庭文件引述同棟公寓的住戶指出，2020年8月7日晚間程同與葛宇廷發生爭吵，鄰居聽見葛宇廷用中文求饒並說他很抱歉，另聽見他要求「住手」，在這兩分鐘期間還傳出重擊聲。

兩人的另一名室友隔天在公寓裡的浴室發現血跡後撥打911通報。

檢方起訴書指出，案發當日，澤西市警方於中午12時30分左右接獲獲報，前往位於紐約大道(New York Avenue)與胡頓街(Hutton Street)交叉口附近的該棟公寓，發現葛宇廷已經因身上多處刺傷而死亡。

兩天後，程同於威霍肯(Weehawken)一家飯店被警方逮捕歸案。