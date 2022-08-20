我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

刺死華裔室友 新澤西州華男遭判刑28年

編譯徐薏茹／綜合19日電
新澤西州史蒂文斯理工學院畢業生程同(圖)，2020年8月刺死校友、也是室友的葛宇廷，18日被判刑28年。(哈德遜郡檢察官辦公室照片)
新澤西州史蒂文斯理工學院畢業生程同(圖)，2020年8月刺死校友、也是室友的葛宇廷，18日被判刑28年。(哈德遜郡檢察官辦公室照片)

新澤西州哈德遜郡(Hudson)檢方表示，澤西市(Jersey City)一名華裔男子2020年跟室友發生爭執而刺死對方，18日被哈德遜郡高級法院判處有期徒刑28年。

檢察官艾絲特·蘇亞雷斯(Esther Suarez)指出，史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)研究所畢業生、現28歲的程同(Tong Cheng，音譯)2020年8月8日殺害其室友葛宇廷(Yuting Ge，音譯)，幾天後被捕，被控一級謀殺罪名。

今年5月對一項加重過失殺人罪指控認罪，他的刑期受「禁止提前釋放法案」(No Early Release Act)管制，必須服滿近24年刑期才有資格獲得假釋，蘇亞雷斯檢察官表示，「州檢希望訴訟結果能給受害者家屬一些安慰」。

法庭文件引述同棟公寓的住戶指出，2020年8月7日晚間程同與葛宇廷發生爭吵，鄰居聽見葛宇廷用中文求饒並說他很抱歉，另聽見他要求「住手」，在這兩分鐘期間還傳出重擊聲。

兩人的另一名室友隔天在公寓裡的浴室發現血跡後撥打911通報。

檢方起訴書指出，案發當日，澤西市警方於中午12時30分左右接獲獲報，前往位於紐約大道(New York Avenue)與胡頓街(Hutton Street)交叉口附近的該棟公寓，發現葛宇廷已經因身上多處刺傷而死亡。

兩天後，程同於威霍肯(Weehawken)一家飯店被警方逮捕歸案。

檢察官 新澤西州 華裔

上一則

黃石公園溫泉漂浮「一隻穿著鞋的腳｣ 疑意外死亡

下一則

川普「立即解密令」? 前幕僚駁斥：鬼扯 從未聽過這麼愚蠢命令

延伸閱讀

曼哈頓連環攻擊遊民 前科犯認罪

曼哈頓連環攻擊遊民 前科犯認罪
新州周增91猴痘病例 又3郡淪陷 加開疫苗站

新州周增91猴痘病例 又3郡淪陷 加開疫苗站
紐約客談／Vessel重開 安全與藝術之爭

紐約客談／Vessel重開 安全與藝術之爭
上海海事大學北美校友會夏季野餐 疫後首次聚會

上海海事大學北美校友會夏季野餐 疫後首次聚會

熱門新聞

北美家具用品連鎖零售商Bed Bath & Beyond。（路透）

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

2022-08-17 22:46
馬斯克最近說，他想戒掉每天早上一醒來就查看手機的壞習慣，因為這有害健康。美聯社

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

2022-08-13 11:30
蘋果17日警告旗下手機、平板和電腦出現嚴重安全漏洞。(美聯社)

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

2022-08-18 22:07
圖為起亞(kia)汽車。Getty Images

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

2022-08-15 12:47
普恩特位於加州沙加緬度(Sacramento)F街1426號(1426 F Street)的住所，如今入住了威廉斯、他的妻子芭芭拉荷姆斯，和他的岳母。(谷歌地圖)

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

2022-08-17 13:35
可謂美國司法史上極大醜聞，賓州前法官和柯納漢(左一)和夏瓦雷拉(右一)利用職權收取佣金，把將近300名輕罪青少年送進營利監獄，最小只有8歲。聯邦法院16日判決2人要賠償2億元給這300名受害者。（美聯社）

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

2022-08-17 22:30

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了