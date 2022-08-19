河中戲水染食腦變形蟲 內布拉斯加州兒童死亡

內布拉斯加州一名幼童疑似感染「食腦變形蟲」，不治身亡。圖為該童周末戲水的地點鹿角河。(美聯社)

內布拉斯加州 衛生官員表示，一名幼童疑似感染俗稱「食腦變形蟲」(brain-eating amoeba)的「福氏內格里蟲」(Naegleria fowleri)，不治身亡，但需要更多檢驗才能確定死因。內布拉斯加州衛生廳官員表示，如果這名幼童經證實為感染福氏內格里蟲，將成為內布拉斯加州史上第一個遭食腦變形蟲感染身亡的病例。

國家廣播公司(NBC)18日報導，這名來自道格拉斯郡(Douglas County)的幼童本周身亡；道格拉斯郡衛生局長豪斯(Lindsay Huse) 18日表示，這名幼童可能是8日在鹿角河(Elkhorn River)戲水時遭感染。

聯邦疾病防治中心(CDC )已介入檢驗鹿角河的水質，分析河水是否遭福氏內格里蟲汙染。

福氏內格里蟲是一種單細胞生物體，喜歡棲息在溫暖的乾淨水域中，如湖泊、溪流、溫泉，有時也會潛藏在土壤中。

CDC表示，福氏內格里蟲可能透過鼻腔進入人體，不僅會破壞腦細胞，也會造成腦腫脹和死亡，且感染者的存活機率極低；CDC數據顯示，1962年到2021年，共有154宗感染福氏內格里蟲的腦膜炎病例，而這59年來只有四名患者倖存。

密蘇里州 一位居民上月感染福氏內格里蟲，不治身亡；密蘇里州衛生官員表示，此人可能是在愛阿華州一處湖泊游泳時遭感染。

密蘇里州衛生官員提醒，游泳時可以盡量避免水進入鼻腔，也不要攪動溫暖淺水的沉積物；然而，CDC表示，這些預防方式的效果有限。