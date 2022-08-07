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賭城菸店遇劫 亞裔老闆刺蒙面匪7下 受傷搶匪哭喊「我死了」

編譯盧炯燊／綜合6日電
賭城香菸店遭兩蒙面徒入侵，亞裔老闆阮莊尼(左)持尖銳物品刺傷搶匪。(取自8 News Nowk視頻)
賭城香菸店遭兩蒙面徒入侵，亞裔老闆阮莊尼(左)持尖銳物品刺傷搶匪。(取自8 News Nowk視頻)

賭城拉斯維加斯一名越裔香菸店老闆，向一名試圖搶劫的少年連刺七下，暫時未遭檢察官控罪。

來源：YouTube

據當地媒體報導，事發於8月3日，經營香菸店的阮莊尼(Johnny Nguyen)當時在店內櫃檯工作，突然看到兩名戴著滑雪面罩的蒙面青少年進入店內。

從店內的保安閉路電視可以聽到，阮問兩人為何戴著這樣的面罩，但兩人未有回答，阮於是叫兩人離開。

但兩人沒有回應，其中一名少年伸手入收銀台，搶走一個放有小費的杯子逃出門外，阮莊尼說他可以拿走杯子，但須留下硬幣。當這名少年逃往門外時，另一名少年則跳入櫃檯內試圖搶劫，阮馬上拿起收銀機旁的一支尖銳物體，連續刺向對方七下，並把他拖出櫃檯外，受傷的少年不斷哭叫求助。

從保安視頻裡可以聽到這個少年劫匪大喊「我死了！我死了！」然後倒在地上。阮此時打電話報警，仍可聽到受傷少年劫匪大叫「這不是我的主意(去打劫)」，又嚷著「別讓我死掉」。

兩名試圖搶劫的少年事後被捕，其中被刺傷的送往醫院，目前傷況不明。經營香菸店的阮莊尼，刺傷少年劫匪後，未遭逮捕或起訴，拉斯維加斯大都會警察局也未予置評。

阮莊尼事後向媒體表示，最初以為兩人只是一般顧客，然而看到他們戴著滑雪面罩，就不得不假設他們持有槍枝，同時為了保護自己，不得不先下手為強刺向對方。他又說從未見過持槍劫匪，但鑑於當時的危急情況，只有把握唯一機會還擊。

阮也承認，現在想起整個過程仍然有點震驚，心跳也加速，同時也相信這個少年劫匪想不到會被刺傷；他說，如企圖搶劫商店，就應知必是冒著生命危險。

經營香菸店的阮莊尼接受當地媒體8 News Now採訪。(取自8 News No...
經營香菸店的阮莊尼接受當地媒體8 News Now採訪。(取自8 News Nowk視頻)

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