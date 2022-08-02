2天狂雨10吋半 肯州洪災達35死 數百人失蹤 1.2萬戶停電

阿帕拉契山脈從肯塔基東部到維吉尼亞州西部和西維州南部，周末48小時內雨量累積達8到10吋半，直到2日都有洪水暴漲的可能。圖為肯州一棟建築物浸在水裡。(美聯社)

阿帕拉契山脈(Appalachia)從肯塔基州東部到維吉尼亞州西部和西維州南部，周末48小時內雨量累積達8到10吋半，氣象局監測到31日降雨4吋，直到2日都有洪水 暴漲的可能，在大家忙於救災之際，肯州兩郡宣布宵禁 ，防止趁機打劫。

肯州罹難人數已超過35人，州長貝希爾1日說，死亡人數仍會攀升。他說，災情仍未平息，1日又下了更多的雨，同樣令人擔心的是，暴風將把原已濕透土地上的電線桿吹倒，「雨勢停止後，日子一定更不好過，天氣會更熱。」

損毀的不只是一般財物，富含阿帕拉契歷史與文化的阿帕拉契文化中心(Appalshop)裡許多歷史檔案和文物已被沖走，是無法彌補的損失。

貝希爾說，令人欣慰的是，「大家都受苦，但還是很堅強，看到人們在一無所有之際，還在互相幫忙，真令人驚異。」

國民兵主管賀坎森(Daniel Hokanson)將軍告訴美聯社，直升機救出約400人，「災情這麼嚴重、緊急，救災人員的表現可圈可點。」

但是受災地區的兩個郡內，卻發生了趁災劫掠之事。布列席特郡值勤法官諾柏(Jeff Noble)宣布全郡即日起晚上10點到清晨6點實施宵禁，救災人車及上下班人員之外，一律不得外出。

諾柏在臉書上表示，「我不得已實施宵禁，也絕不容忍打劫，鄰里街坊損失已夠嚴重了，我們不能看著他們所剩不多，還要損失更多。」

納特郡興德曼市市長耐斯(Tracy Neice)也因為｢太多劫掠事件」，宣布日落到日出時段宵禁。這兩地的宵禁令直到當局宣布解除之前，持續生效。

這次洪災波及西維吉尼亞州 ，州長賈斯提斯(Jim Justice )宣布南部六郡為災區，維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin )也宣布西南部洪水氾濫地區進入緊急狀態，讓救災人員專心致力搶救並安頓災民。

肯州仍有幾百人失蹤，1.2萬戶停電，住屋或商家遭損毀不計其數，300多人暫時住到政府臨時設置的避難中心，等待洪水退去，重返家園。