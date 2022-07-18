至少1死 冰淇淋含李斯特菌 「Big Olaf Creamery」回收

由於李斯特菌污染，FDA已下令Big Olaf Creamery召回所有17款冰淇淋。(取自CDC網站)

食品及藥物管理局(FDA )上周公告，佛羅里達州冰淇淋公司Big Olaf Creamery召回所有冰淇淋產品；聯邦疾病防治中心(CDC )本月初報告該公司商品與在十個州零星爆發的李斯特菌(listeria)案例有關，目前至少一人死亡、22人出現症狀。

FDA表示，Big Olaf Creamery已經停止生產冰淇淋，該公司商品在佛州 安養院、餐廳、零售商等通路販售，另外在俄亥俄州一處據點販賣。

Big Olaf Creamery本月3日曾發布聲明表示「不清楚為何只有Big Olaf被提到和被針對。」該公司當時表示尚未有證據證實該公司產品遭污染，並且正與當局合作調查。

CDC指出，去年1月到上個月，與本次李斯特菌疫情相關的人通報出現症狀，爆出案例的幾州包括科羅拉多、喬治亞、伊利諾、堪薩斯、麻州、明尼蘇達、新澤西、紐約、賓州與佛羅里達州。

伊利諾州通報一死亡案例。

李斯特菌污染食物並吃下肚後，可能引起嚴重症狀，特別是免疫功能低下族群、年長者、孕婦，懷孕的婦女可能因此將李斯特菌傳染給新生兒；症狀包括發燒、腹瀉、肌肉痠痛，通常在感染四周內出現。

FDA表示，已經與CDC合作協助佛州調查工作。

目前至少有兩件與本次李斯特菌感染相關的案件，對Big Olaf Creamery提出訴訟。

根據法庭紀錄，伊利諾州死亡案例是79歲老婦瑪莉．比爾曼(Mary Billman)，其女兒的律師已於6日在佛州一聯邦法院提交不當致死訴訟；法庭文件紀錄指出，比爾曼1月前往佛州拜訪女兒，在當地食用Big Olaf的冰淇淋，約一周後，她開始發燒病並出現敗血症狀，過世前幾天器官開始衰竭。

另外一起訴訟在佛州第六巡迴法院提出，麻州一對夫婦5月時曾到佛州並且在飯店食用Big Olaf冰淇淋，有身孕的太太下個月被送往醫院，不幸因此流產。