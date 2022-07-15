德州國會議員克魯茲被批拒查購槍者背景 52輛空校車赴家門口抗議

52輛黃色校車14日排成一支攻擊性步槍的形狀，在德州國會參議員克魯茲家門前抗議。(Instagram截圖)

52輛空校車14日浩浩蕩蕩地駛抵德州國會參議員克魯茲 (Ted Cruz)位於休士頓的住宅前，抗議共和黨不願立法加強購槍者背景查核的立法；活動主持人出示死於校園槍擊 命的的12歲兒子生前信函，要克魯茲看看校車上4368個空位，那是2020年以來全美喪命於槍枝暴力的學童人數。

這52輛校車載著歷年來死於校園槍擊命案兒童遺留的有關物品，如送給珊迪虎克小學死者可科瓦爾斯基(Chase Kowalski )的幼稚園畢業賀卡，帕克蘭高中死者奧利佛(Joaquin Oliver)生前穿過的詹皇( LeBron James)球衣。

奧利佛的爸爸和媽媽創立了「改憲」(Change the Ref)社團，發動這場名為「全國步槍協會兒童博物館」的抗議活動，先到克魯茲家門口，再到他辦公室前，籲請主張「加強執法」的克魯茲，加入修改法律，加強事先查核購槍者背景的立法行列。

他們的兒子2018年喪命前五年就寫了一封信要給克魯茲，兒子死後一個月他們才發現；信上說，「我寫這封信，想和您討論如何解決槍械管制的立法問題。像您這樣的人，認為全面背景查核很有問題。除非您喜歡跟那群攜帶死亡機器的瘋子混在一起。如果您無辜的話，就不應該為難背景查核。」

奧利佛先生和太太在克魯茲辦公室外對媒體說，「如果你是參議員，認為今天國家一切都平安無事的話，請往辦公室外看看這些黃色的校車」。

克魯茲的發言人說，「克魯茲參議員承諾會立法促成可以防範校園槍擊案的政策，為達此目的，他已在參院提案，成倍增加校園警力，聘任1萬5000名駐校心理衛生專員，確保可以及早發現危險的孩子，阻擋他們作案，幫助他們改邪歸正，配置大量資源提升校園安全，改善槍枝背景(查核)制度，起訴任何企圖違法購槍的人」。