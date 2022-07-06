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「看起來像日裔」 父女無端遭仇恨攻擊

記者顏伶如╱綜合報導

俄勒岡州波特蘭市警察局表示，來自加州的一家三口觀光客，國慶日前在市區騎乘出租自行車觀賞風景時，遭到一名男子攻擊，五歲女童及父親頭部都遭到毆打。警方以種族仇恨攻擊將嫌犯移送法辦，兇嫌動手理由是女童一家人看起來有日本血統。

波特蘭警方指出，來自加州的36歲男子3日下午3時45分帶著妻女在波特蘭東岸廣場步道騎乘出租自行車賞風景，遭到34歲男子凱斯特森(Dylan J. Kesterson)上前挑釁，並且動手毆打。根據警方調查，凱斯特森打人只因看起來女童一家人是日本裔。

警方指出，凱斯特森先動手毆打日本裔男子的頭部，接著又朝五歲女童頭部連揮數拳，當時女童頭上戴著自行車安全頭盔。女童母親當時也在附近騎自行車，目睹事件發生經過。

警方表示，事發當時有數名路人上前制止凱斯特森，凱斯特森步行離開，不久之後遭到員警逮捕。

凱斯特森被控一項偏見犯罪(bias crime)一級重罪、兩項偏見犯罪二級輕罪，已獲交保。

這起攻擊事件發生之前不到一個月，波特蘭中華會館才呼籲各界正式亞裔民眾遭受犯罪攻擊案件增加的問題。中華會館執行主任應書琪說：「從沒遇過針對亞裔而來的這麼多仇恨。」

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