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美墨邊境貨櫃車悶死53移民 司機疑似吸食冰毒

中央社／聖安東尼奧30日綜合外電報導
美國德州與墨西哥邊境一輛貨櫃車內有53名移民悶死。執法單位透露，涉案司機被警方發現時，疑似正受到冰毒影響。（美聯社）
美國德州與墨西哥邊境一輛貨櫃車內有53名移民悶死。執法單位透露，涉案司機被警方發現時，疑似正受到冰毒影響。（美聯社）

美國德州與墨西哥邊境一輛貨櫃車內有53名移民悶死，德州當地的國會議員引述執法單位消息向路透透露，涉案司機被警方發現時，疑似正受到俗稱冰毒的甲基安非他命影響。

涉案的卡車司機薩莫拉諾（Homero Zamorano Jr）現年45歲，為德州本地人，他在事發現場附近被捕，在刑事訴訟中被控「販運外國人並致人於死」。

路透報導，根據今天遞交給聯邦法庭的文件，薩莫拉諾6月27日被警方發現躲在棄置貨櫃車附近的一處灌木叢。這起事件中有53位移民身亡，成為美國史上死亡人數最多的人口販運事故。

選區涵蓋聖安東尼奧（San Antonio）東部的美國民主黨籍眾議員庫威亞（Henry Cuellar）今天告訴路透，薩莫拉諾被發現時，體內有強力的合成毒品甲基安非他命（methamphetamine）。

庫威亞表示，他聽取了美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection, CBP）的簡報，但不清楚當局是如何做出這項認定。一位匿名的CBP官員另外向路透社證實，薩莫拉諾體內確實有冰毒。

路透無法立即獨立查證當事人涉嫌吸毒的說法。

薩莫拉諾今天在聖安東尼奧的聯邦法院出庭，他因涉嫌人口販運被起訴。若被定罪，薩莫拉諾將面臨最重無期徒刑、甚至死刑，以及多達25萬美元的罰款。

他的公設辯護人龔薩雷茲-法拉（Jose Gonzalez-Falla）沒有立即回應置評請求。美國聯邦助理法官薛士尼（Elizabeth Chestney）表示，薩莫拉諾將被關押，等待7月6日的聽審。

官員形容，當時發現貨櫃車的後車門半掩著，車內堆滿屍體，屍身摸起來溫度非常高。警方在附近的灌木叢中又發現其他受害者，有些人已經身亡。檢方指出，薩莫拉諾就躲在受害者附近，警方護送他到當地醫院接受醫療評估。墨西哥官員說，薩莫拉諾試圖冒充成受害者。

目前尚不清楚醫院方面對於薩莫拉諾的評估結果。

檢方表示，薩莫拉諾和另一名28歲嫌疑人馬丁內斯（Christian Martinez）共同犯案，後者同樣被以人口販運罪名起訴。

聯邦調查人員昨天在法庭文件中指出，馬丁內斯在6月27日發送了一張卡車貨運清單的照片給薩莫拉諾，薩莫拉諾回傳說，「我會到老地方」。

美國移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement,ICE）調查部門的特別探員康納雷斯（Nestor Canales）寫道，之後幾小時，馬丁內斯不斷發訊息給薩莫拉諾，像是「老兄，打給我」，「你在哪，老兄」，但都沒有回應。

康納雷斯還寫道，ICE和德州警方的秘密線人在事發後曾跟馬丁內斯談話，馬丁內斯告訴線人，「司機不曉得貨櫃車的空調停止運轉，才會造成人員喪命」。

德州 移民 邊境

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