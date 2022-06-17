23篇報導造假 「今日美國」撤新聞、記者辭職

「今日美國」記者卡布列拉．米然達23篇報導造假，經查確認後，該報把這些報導全部撤下，記者已經辭職。(Getty Images)

「今日美國」(USA Today)記者卡布列拉．莫然達(Gabriela Miranda)23篇報導造假，經查確認後，該報把23則新聞全部撤下，莫然達也已辭職。

莫然達的不實報導包括抖音禁止「牛奶箱疊高挑戰」、水豚肆虐阿根廷、乳癌面面觀、與朋友共享感恩節大餐大流行、聖誕節 最受歡迎的10大酒品，以及反疫苗 人士大推尿療法，說尿可醫好新冠肺炎。

「今日美國」說，它接到有人要求更正莫然達的新聞內容後，就開始調查，結果發現，莫然達寫的新聞引述的人「不是報導所說的機構的人，似乎是虛構出來的」。

該報16日刊登啟事，說莫然達的報導中所引述無法獨立確認，有些報導的引述則是來源錯誤，「應該是別人。」

該報稱，「因為這些冒犯大家的問題報導不符我們的編輯標準」，因此已把23篇報導全部從網站和相關平台撤除，莫然達則辭職他去。

「今日美國」要撤稿的新聞，由紐約時報 率先報導。

「今日美國」在啟事中表示，「我們盡力讓所有的內容都正確、如實，很遺憾發生這種事情，我們會繼續加強報導與編輯的把關工作。」啟事也列出所有23則不實報導的網路連結，從連結中已無法點出內容。