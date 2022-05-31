紐約聖奧古斯丁羅馬天主教堂 被盜200萬元聖物 天使雕像被斬首

紐約市一座天主教堂的祭壇遭竊賊破壞(如圖左)，盜走價值200萬元的黃金聖物，天使雕像的頭部(如圖右)也被取走。(美聯社)

紐約市一座天主教堂日前發生重大竊案，警方稱竊賊從祭壇偷走價值200萬元的黃金聖物，並取走天使 雕像的頭部。

這起盜竊案發生時間大約在26日下午，地點是布魯克林 西北部社區公園坡(Park Slope)的聖奧古斯丁羅馬天主教堂(St. Augustine’s Roman Catholic Church)，人稱為「巴黎聖母院」(Notre Dame)。

事發時教堂因施工而關閉。教堂牧師指出，安全系統攝像機的攝像紀錄檔案也被盜走。

布魯克林教區(Diocese of Brooklyn)指稱這項盜竊是「不尊重和仇恨的公然罪行」。

教區說，小偷穿越金屬保護層，偷走一座1890年代教堂開幕時的聖幕(tabernacle)。

警方和教區說，該聖幕是裝有聖餐物品的盒子，由18克拉黃金製成，飾有珠寶，價值200萬元；教區稱，該聖幕具有歷史和藝術價值，無可替代。

根據教堂網站，該聖幕建於1895年， 之後曾於1952年、2000年二度翻修，被描述為「傑作」，是全美最昂貴的聖幕之一，由專屬安全系統保護，安全系統包括電子防盜保險 箱、和完整包圍聖幕的一吋厚鋼板。

教區指出，聖幕兩側的天使雕像被斬首並摧毀，此外，神父平日準備彌撒時使用的聖器室內也被闖入，保險箱被打開，保險箱內空無一物。

「聖餐」(Holy Eucharist ,被奉為基督身體的麵包)從聖幕中被取出並被扔在祭壇上。

聖奧古斯丁教堂牧師圖米諾(Frank Tumino)透過網站聲明說，聖幕是教堂除了禮拜之外的焦點，盛載著「基督的身體」(Body of Christ)，被遞送給生病和返家的人；竊賊進入美麗教堂最神聖的空間並煞費苦心闖入安全系統，這是有欠尊重的行為，令人髮指。