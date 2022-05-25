我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

編譯徐榆涵／即時報導
德州烏瓦德鎮一所小學24日發生恐怖槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。(Getty Images)
德州烏瓦德鎮一所小學24日發生恐怖槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。(Getty Images)

德州烏瓦德鎮（Uvalde）一所小學24日發生恐怖槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。據了解，在槍擊案發生前約30分鐘，槍手曾用社群軟體發了三則訊息給一名住在德國的15歲女孩，預告將槍殺祖母及至校園開火。

CNN報導，該名15歲女孩表示，自己已和18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）接觸了幾周，拉莫斯先是傳訊息抱怨說他的祖母「正在用我的電話與AT&T通話」，並說「這很煩人」，6分鐘後他又傳訊息說「我剛剛朝我祖母頭上開了一槍」，幾秒鐘後再表示，他即將前往一所小學開火，時間約在犯案前15分鐘。

德州烏瓦德鎮一所小學24日發生恐怖槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。據了解，...
德州烏瓦德鎮一所小學24日發生恐怖槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。據了解，在槍擊案發生前約30分鐘，18歲槍手拉莫斯曾用社群軟體發了三則訊息給一名住在德國的15歲女孩，預告將槍殺祖母及至校園開火。(Getty Images)

這名住在法蘭克福的女孩說，她於5月9日開始在社群媒體上與拉莫斯聊天。根據影片和訊息，拉莫斯給女孩發了自拍影片，並討論要去歐洲探望她的計畫。

該名女孩的母親允許她接受訪問，她說每天都在FaceTime與拉斯莫談天。此外，她還透過一個名為Yubo的社交直播應用程式與他聯繫，並在一個名為Plato的遊戲應用程式與他一起玩遊戲。她說，在聊天過程中，拉莫斯詢問了她在德國的生活，「他跟我說話的時候，似乎很高興且自在」。

拉莫斯給女孩發的三則訊息，似乎與德州州長艾伯特（Greg Abbott）25日所宣布的，即拉莫斯犯案前曾在臉書發文預告的內容相似。

但臉書母公司Meta發言人表示，槍手的訊息是槍擊事件後發現的私人訊息。Meta拒絕透露誰收到這些訊息，也拒絕透露拉莫斯是透過Messenger或Instagram發送。

槍擊 社群媒體 德州

上一則

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

下一則

美加家庭分別收養 DNA檢測讓中國姊妹他鄉重逢

延伸閱讀

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州小學槍擊 民主黨人嗆共和黨州長「這算你頭上」

德州小學槍擊 民主黨人嗆共和黨州長「這算你頭上」
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州小學槍擊案 州長：槍手在臉書發布攻擊計畫

德州小學槍擊案 州長：槍手在臉書發布攻擊計畫

熱門新聞

18歲槍手拉莫斯(Salvador Ramos)。圖取自推特

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

2022-05-24 21:03
根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

2022-05-21 15:07
印第安納州華沙市牧師洛威遭指控曾性侵一名女教友。(美聯社)

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

2022-05-25 01:31
一名15歲少女在球賽中途上廁所，卻被人口販子擄走。圖為美國航空中心體育館內部。(路透)

德州15歲少女球場如廁遭拐賣 被拍裸照上網 10天後在旅館找到

2022-05-22 02:15
示意圖。Photo by Chang Duong on Unsplash

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

2022-05-23 12:10
科羅拉多州的麗莎·弗蘭奇2014年接受兩次手術後，收到30萬3709元「意外帳單」，已被法院判決撤銷。(美聯社)

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

2022-05-22 20:30

超人氣

更多 >
德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園
「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺
德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃

德州小學19童、2成人遭槍殺 18歲槍手被邊防員擊斃
華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束

華郵：川普想在喬州秀實力卻被打臉 布希王朝結束