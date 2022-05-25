德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州烏瓦德鎮一所小學24日發生恐怖槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。(Getty Images)

德州 烏瓦德鎮（Uvalde）一所小學24日發生恐怖槍擊 案，造成19名孩童和2名成人死亡。據了解，在槍擊案發生前約30分鐘，槍手曾用社群軟體發了三則訊息給一名住在德國的15歲女孩，預告將槍殺祖母及至校園開火。

CNN報導，該名15歲女孩表示，自己已和18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）接觸了幾周，拉莫斯先是傳訊息抱怨說他的祖母「正在用我的電話與AT&T通話」，並說「這很煩人」，6分鐘後他又傳訊息說「我剛剛朝我祖母頭上開了一槍」，幾秒鐘後再表示，他即將前往一所小學開火，時間約在犯案前15分鐘。

德州烏瓦德鎮一所小學24日發生恐怖槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。據了解，在槍擊案發生前約30分鐘，18歲槍手拉莫斯曾用社群軟體發了三則訊息給一名住在德國的15歲女孩，預告將槍殺祖母及至校園開火。(Getty Images)

這名住在法蘭克福的女孩說，她於5月9日開始在社群媒體 上與拉莫斯聊天。根據影片和訊息，拉莫斯給女孩發了自拍影片，並討論要去歐洲探望她的計畫。

該名女孩的母親允許她接受訪問，她說每天都在FaceTime與拉斯莫談天。此外，她還透過一個名為Yubo的社交直播應用程式與他聯繫，並在一個名為Plato的遊戲應用程式與他一起玩遊戲。她說，在聊天過程中，拉莫斯詢問了她在德國的生活，「他跟我說話的時候，似乎很高興且自在」。

拉莫斯給女孩發的三則訊息，似乎與德州州長艾伯特（Greg Abbott）25日所宣布的，即拉莫斯犯案前曾在臉書發文預告的內容相似。

但臉書母公司Meta發言人表示，槍手的訊息是槍擊事件後發現的私人訊息。Meta拒絕透露誰收到這些訊息，也拒絕透露拉莫斯是透過Messenger或Instagram發送。