德州小學槍擊案釀21死 美重大校園槍擊事件一覽

18歲槍手在德州烏瓦德市羅布小學槍殺18名學童、一名老師。圖為民眾哀悼。（美聯社）

美國從小學到大學校園槍擊 案頻發，但1999年哥倫邦高中(Columbine High)事件之前，死者本都維持在個位數，此後包括校園等持槍濫射案，死者至少10人的件數愈來愈多，最近兩起重大校園槍擊案都在德州 。

美聯社24日整理近年重大校園槍擊案如下：

2022年5月／德州羅布小學

州長艾伯特(Greg Abbott)表示，18歲槍手在德州烏瓦德市(Uvalde)羅布(Robb)小學槍殺18名學童、一名老師；槍手也已喪生。

2018年5月／德州聖塔菲中學

警方表示，一名17歲槍手在德州休士頓市近郊的聖塔菲(Santa Fe)中學槍殺10人，其中大多是學生，兇嫌已遭謀殺罪起訴。

2018年2月／佛羅里達州史東曼道格拉斯高中

佛州馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)發生槍擊案，致14名學生、3名教職員喪生；20歲槍手遭謀殺罪起訴。

2015年10月／俄勒岡州溫普瓜社區學院

俄勒岡州羅斯堡(Roseburg)溫普瓜社區學院(Umpqua Community College)發生槍擊案，致九人喪生，槍手飲彈自殺。

2012年12月／康州珊迪虎克小學

康乃狄克州牛頓市(Newtown)一名19歲男子先槍殺自己母親後，走到附近的珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)擊斃20名一年級學生及6名教職員，隨後自殺。

2007年4月／維州理工大學

23歲學生在維吉尼亞州理工大學校園槍殺32人，另20多人受傷，槍手隨後也自盡。

2005年3月／明尼蘇達州 瑞德湖高中

16歲學生先在明尼蘇達州祖父及祖父的老伴家中殺害兩人後，到附近的瑞德湖高中(Red Lake High School)槍殺五名學生、一名老師、一名警衛，然後自殺。

1999年4月／科羅拉多州利哥倫邦高中

兩名學生在科羅拉多州利托頓市(Littleton)哥倫邦高中殺害12名同學、一名老師，另槍傷多人後，飲彈自殺。