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疫後封閉久了 超速、不綁安全帶 去年4.3萬人車禍亡 16年新高

記者張聲肇╱綜合報導
去年近4萬3000人死於車禍， 創下16年新高，比2020年增10.5%。圖為奧克拉荷馬州土耳沙一宗車禍現場。(美聯社)
去年近4萬3000人死於車禍， 創下16年新高，比2020年增10.5%。圖為奧克拉荷馬州土耳沙一宗車禍現場。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(NHTSA)統計顯示，去年近4萬3000人死於車禍， 創下16年新高，比2020年增10.5%，是1975年開始公路死亡統計以來最大的年增率。

專家分析原因，認為這跟2020年民眾趨向在家避疫，較少開車有關；再者，封閉久了，超速、不綁安全帶、長途開車等不良開車行為也有關。

運輸部長布塔朱吉說，全國面臨「公路危機」，希望各級政府、用路人、交通安全倡議團體共同設法降低道路死亡率。

「母親反對酒駕全國總會」會長奧提(MADD National President Alex Otte)說，從交通安全和不良駕駛行為這兩件事來看，「我們的國家退步了」，而且這一步退得「很危險，很要命。」

NHTSA於17日發布的初步統計顯示，去年車禍死亡人數達4萬2915人，2020年則有3萬8824。去年的最終統計今年秋天才會發布。

2021年道路死亡人數增加的州有44個，另加華府特區和波多黎各，其中增加最多的是德州、加州和佛州；減少則是懷俄明州、內布拉斯加州、威斯康辛州、馬里蘭州和緬因州。羅德島州死亡人數未變。

2021年全美民眾總共開車路程比2020年多出3250億哩或11.2%，約符合車禍死亡人數的增加率。平均每天將近118人變成道路亡魂。由各州道路安全官員組成的州長道路安全協會分析原因，歸咎於超速、酒駕、嗑藥、分神等不良駕駛行為，加上「道路設計來飆車」、而非用路人安全為目的。

這幾個因素，協會說，完全抹滅了「過去15年來大家努力減少交通事故、傷害與死亡所累積的進步。」

NHTSA說，各類型的事故都增加，譬如，跨州開車事故，通常發生在州際高速公路的鄉村路段和市郊的匝道，比前年增加15%，都會區和多車互撞事故死亡數增加16%，行人被撞死亡數上升13%，65歲以上資深公民的死亡數也上揚14%。

以車型論，卡車肇事死亡人數增加了13%，摩托車事故死亡數增加9%，腳踏車事故死亡增加5%。超速、酒駕致死人數也增加5%。

運輸部編列了60億元預算，供地方政府改善道路安全之用。

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