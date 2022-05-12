謀奪遺產 28歲男先殺祖父再弒母 恐面臨終身囚禁

28歲的男子卡曼被控為財連續謀害祖父與母親。圖為卡曼2018年康州出庭照。(美聯社)

佛蒙特州聯邦檢察官 以聯邦罪名起訴現年28歲的男子卡曼(Nathan Carman)，指控他為謀奪祖父的信託基金而槍殺祖父查卡洛斯(John Chakalos)，隨後又覬覦母親琳達．卡曼(Linda Carman)數百萬元的遺產，用計誘使母親與其一同出海捕魚，刻意使船沉沒以殺害母親。卡曼10日對指控不認罪。

檢察官指出，2012年至2013年間，查卡洛斯訂立遺囑，將4200萬元的遺產平均分配給四個女兒並交付信託，龐大的遺產引起卡曼注意，於是千方百計討好查卡洛斯，並成功說服祖父給他55萬元，隨後就在2013年年底槍殺查卡洛斯；幾乎就在同一時期，卡曼也成功說服母親琳達，將他列為遺產的指定受益人。

2016年，卡曼將查卡洛斯贈與的55萬元揮霍殆盡，由於身上沒錢又失業，便把腦筋動到母親的那筆遺產，於是向母親表示他安排了一次釣魚之旅；由於卡曼從小到大常和父母出海，因此琳達不疑有他，於2016年9月17日赴約。

然而，根據海岸防衛隊出港紀錄，卡曼駕駛的船應在18日回航，卻遲遲不見蹤影，於是展開搜救；隨後有中國籍的船隻在麻州 外海115海里處發現載浮載沉的卡曼，將他救上船送回陸上治療。

被救起的卡曼向警方表示，他所駕的船在外海進水沉沒，母親因此失蹤；不過由於卡曼被救起時身上攜有飲水及食物，警方懷疑卡曼故意讓船艙進水。

檢察官說：「這兩起命案都是卡曼為謀奪祖父信託基金與母親遺產而犯下的罪刑，卡曼還在殺害祖父查卡洛斯後，丟棄車上的衛星導航定位器及電腦硬碟，以掩蓋罪行。」

卡曼目前面臨郵件詐欺 、電信詐欺及殺人等多項控罪，若獲判有罪，最高可面臨終身監禁並喪失繼承權，但他對控罪拒不認罪。