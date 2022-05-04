我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

謊稱UPS包裹寄到上海 留學生遭電話詐騙 損失數萬美元

中央社／舊金山4日電
這類電話詐騙手法多自稱是國際包裹快遞優比速公司（UPS）中文部服務人員。（路透）
這類電話詐騙手法多自稱是國際包裹快遞優比速公司（UPS）中文部服務人員。（路透）

舊金山辦事處教育組近月來接獲多起台灣留學生通報被電話詐財的情事。據通報紀錄顯示，部分被害人是初來美國的新生，有人在不知情下匯出數萬美元才發現受騙且個資外洩。

駐舊金山教育組今天指出，這類電話詐騙手法多自稱是國際包裹快遞優比速公司（UPS）中文部服務人員，在電話中以中文告知受害學生有包裹寄到中國上海，內含數本偽造護照而涉及非法，因此需要接受調查。

有受害留學生收到電話時緊張，透過偽UPS人員與偽上海公安初次聯繫上後，雙方改以手機通訊軟體通話。對方以「偵辦名義」要求受害學生提供護照影印本、個人資料、每日行蹤以及美國帳戶及餘額等資訊，並且威脅學生若不配合，將會對其家人不利，甚至會被引渡至中國受審。

駐舊金山教育組接獲通報，其中有受害學生在心生恐懼下聽從對方指令，把銀行帳戶中數萬美元匯入對方的指定帳戶，造成嚴重損失。

駐舊金山教育組組長周慧宜呼籲在美台灣留學生，若接獲類似詐騙手法的電話，務必保持冷靜、記下電話中的資訊或錄音，並向相關部門查證資訊真實性，切勿直接匯出任何款項或提供任何個資。

這類詐騙電話在美國的華人生活圈屢見不鮮，駐舊金山教育組提醒留學生保持警覺心，並多關心其他同學，適時互相協助。

駐舊金山教育組進一步說明，若有留學生在不知情狀況下給出個人護照資料，請立即向所在地的駐處申換護照。相關金錢上的損失除了報警，也可向美國聯邦調查局（FBI）或聯邦貿易委員會（FTC）提出申訴備案、留下報案頁面資訊，以防個資因詐騙被冒用所衍生的後續法律責任。

舊金山 教育 留學生

上一則

拜登斥MAGA 「史上最極端」組織 批川普緊抓共和黨不放

延伸閱讀

李立群困上海悶壞了？70大壽糾結「擦不擦地」逗樂網友

李立群困上海悶壞了？70大壽糾結「擦不擦地」逗樂網友
上海新增本土病例連4日低於萬例 出行仍嚴控

上海新增本土病例連4日低於萬例 出行仍嚴控
灣區進入第5波疫情 確診者激增 住院數回升

灣區進入第5波疫情 確診者激增 住院數回升

台灣文化節 5月7日回歸舊金山聯合廣場

台灣文化節 5月7日回歸舊金山聯合廣場

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
歐巴馬政府時通過的歐記健保，造福很多低收入國民。(Getty Images)

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

2022-04-30 21:20
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅
失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌

失業又遇高物價 洛縣6旬華婦撿瓶維生被人嫌