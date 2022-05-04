謊稱UPS包裹寄到上海 留學生遭電話詐騙 損失數萬美元

這類電話詐騙手法多自稱是國際包裹快遞優比速公司（UPS）中文部服務人員。（路透）

駐舊金山 辦事處教育 組近月來接獲多起台灣留學生 通報被電話詐財的情事。據通報紀錄顯示，部分被害人是初來美國的新生，有人在不知情下匯出數萬美元才發現受騙且個資外洩。

駐舊金山教育組今天指出，這類電話詐騙手法多自稱是國際包裹快遞優比速公司（UPS）中文部服務人員，在電話中以中文告知受害學生有包裹寄到中國上海，內含數本偽造護照而涉及非法，因此需要接受調查。

有受害留學生收到電話時緊張，透過偽UPS人員與偽上海公安初次聯繫上後，雙方改以手機通訊軟體通話。對方以「偵辦名義」要求受害學生提供護照影印本、個人資料、每日行蹤以及美國帳戶及餘額等資訊，並且威脅學生若不配合，將會對其家人不利，甚至會被引渡至中國受審。

駐舊金山教育組接獲通報，其中有受害學生在心生恐懼下聽從對方指令，把銀行帳戶中數萬美元匯入對方的指定帳戶，造成嚴重損失。

駐舊金山教育組組長周慧宜呼籲在美台灣留學生，若接獲類似詐騙手法的電話，務必保持冷靜、記下電話中的資訊或錄音，並向相關部門查證資訊真實性，切勿直接匯出任何款項或提供任何個資。

這類詐騙電話在美國的華人生活圈屢見不鮮，駐舊金山教育組提醒留學生保持警覺心，並多關心其他同學，適時互相協助。

駐舊金山教育組進一步說明，若有留學生在不知情狀況下給出個人護照資料，請立即向所在地的駐處申換護照。相關金錢上的損失除了報警，也可向美國聯邦調查局（FBI）或聯邦貿易委員會（FTC）提出申訴備案、留下報案頁面資訊，以防個資因詐騙被冒用所衍生的後續法律責任。