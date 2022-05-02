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青少年攜槍20年來增加4倍 白人上升比率最高

編譯柯立偉／綜合1日電
美國校園槍枝問題嚴重，青少年到白宮前面示威，要求政府加強管制。(美聯社)
美國校園槍枝問題嚴重，青少年到白宮前面示威，要求政府加強管制。(美聯社)

醫學期刊「兒科醫學」(Pediatrics)針對全美約29萬7000名12歲至17歲未成年人的一份調查報告指出，2015年至2019年間此年齡區段的青少年攜帶槍械的比率比2002年至2006年間高出41%，其中持槍比率提升最多的族群分別是白人、高收入家庭與農村居民，非裔、低收入原住民青少年的持槍比率反而有所下降。

據智庫「蘭德公司」(Rand Corporation)研究，2019年以前，全美持槍人口比率一直穩定在三分之一以下，但自2019年開始，槍枝販售比率大幅增長，光從2019年1月至2021年4月，18歲以下青少年在家中首次接觸到槍枝的人數就新增500萬人；在持槍人口比率劇增的同時，槍枝事故於2020年首度超越機動車事故，成為18歲以下未成年人的最主要死因。

研究主筆人、波士頓大學教育心理學博士候選人娜奧卡‧凱瑞(Naoka Carey)表示，整體而言青少年持槍比率上升的速度非常快，令人頗為擔憂；雖然還沒確定造成青少年持槍比率上升的原因為何，但初步推估或許與各地槍枝法律、政治意識形態等有關。

這部研究沒有特別區分青少年「如何取得槍枝」，即不論槍枝取得是合法或非法，均在研究範圍內；事實上，雖然聯邦法律禁止18歲以下未成年人「購買」槍枝，但並未禁止各州放寬青少年取得槍枝的途徑，如愛阿華州未成年人得在成年人的監督下攜帶槍枝、德州更允許父母將槍枝作為禮物贈與未成年小孩。

華盛頓大學暴力防治中心主任洛哈尼-拉柏教授(Ali Rowhani-Rahbar)就表示，青少年持槍的來源絕大多數是父母的槍枝，因此凱瑞特別提醒家中有槍的父母，務必保護好槍枝；她說：「我們問有槍的父母，都會說他們有把槍收好，確保孩子拿不到；但一樣的問題問小孩，他們卻說『根本都知道放在哪，一定可以拿的到』；因此我想對於家中有小孩的父母而言，關於槍枝保護的安全措施還有進步的空間。」

醫學 低收入 原住民

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