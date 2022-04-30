我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

全美首宗 科羅拉多囚犯染禽流感 曾在養雞場工作

記者張聲肇／綜合報導
科羅拉多州監獄一名囚犯感染禽流感，雖然病毒對家禽很致命，官員說對民眾威脅微乎其微，不用擔心。(美聯社)
科羅拉多州監獄一名囚犯感染禽流感，雖然病毒對家禽很致命，官員說對民眾威脅微乎其微，不用擔心。(美聯社)

科羅拉多州監獄一名囚犯感染禽流感，雖然病毒對家禽很致命，但官員說這種病毒對民眾威脅微乎其微，不用擔心。

這是美國首宗H5禽流感病毒禽傳人案例；世衛組織說，2021年12月，一名和眾多家禽共處的英國人曾被感染H5N1。

聯邦疾病防治中心(CDC)29日表示，確診感染禽流感的囚犯年紀不到40歲，在養雞場幫忙時受到感染，頭幾天感到疲倦，現在已痊癒；他受感染時，在等待假釋。

囚犯確診後，經隔離治療，醫師對他開出抗病毒藥。其他也在該養雞場工作的人，經檢測都是陰性反應，不過當局為了保險起見，仍對他們再次檢測。

州監獄廳發言人魏麗(Lisa Wiley)說，蒙綽斯郡養雞場4月19日確定有禽流感，監獄待假釋人員組成一隊，前去幫忙搬移雞隻，並將染疫的雞殺死。農業部說，蒙綽斯郡一個養了5萬8000隻孵蛋雞的農場，爆發禽流感。

CDC表示，通常人類被禽流感病毒感染，都是近身接觸已染疫的雞隻所致，因此，民眾不用擔心被傳染。

公衛單位要在多起禽傳人案例發生，或確認有人傳人的案例之後，才會升高風險通告。CDC正在注意這起禽流感病毒基因是否有突變，因為突變後，傳播力會更強，感染人或其他哺乳動物的可能性會增加。

目前在美國流行的禽流感病毒株H5N1從2月底起，就在民家後院和商業養雞場和火雞場傳播，目前29州有發現，另在34州出現感染野鳥的案例。農業部說，為了防止進一步傳染，已銷毀、遷移3500萬隻雞和火雞。

CDC說，有2500人可能接觸到H5N1病毒株，公衛單位正密切追蹤檢測，目前為止，這名科州獄囚是唯一確診感染者。

CDC說，這位感染者可能只是鼻子受到感染，身體其他部位安然無恙，科州公衛官員強調，經一再檢測都確認，他現在的流感病毒反應是陰性。從鼻子採取的檢體，驗出陽性反應，就符合CDC確診的定義。

流感 CDC 檢測

上一則

偷用自己精子幫人受孕 科羅拉多州醫師判賠900萬元

下一則

阿波羅16號登月50年 退役太空人想再探月「我準備好了」

延伸閱讀

整點快訊╱好萊塢公寓一周內遭賊光顧三次

整點快訊╱好萊塢公寓一周內遭賊光顧三次
美國首例 科羅拉多州一人染H5N1禽流感

美國首例 科羅拉多州一人染H5N1禽流感
香港社交逐步鬆綁 理大：3個月恐增30萬人染疫

香港社交逐步鬆綁 理大：3個月恐增30萬人染疫
全球首例 中國4歲男童罹患H3N8型禽流感

全球首例 中國4歲男童罹患H3N8型禽流感

熱門新聞

「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

2022-04-27 08:00
勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

2022-04-23 23:14
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子