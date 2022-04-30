全美首宗 科羅拉多囚犯染禽流感 曾在養雞場工作

科羅拉多州監獄一名囚犯感染禽流感，雖然病毒對家禽很致命，官員說對民眾威脅微乎其微，不用擔心。(美聯社)

科羅拉多州監獄一名囚犯感染禽流感 ，雖然病毒對家禽很致命，但官員說這種病毒對民眾威脅微乎其微，不用擔心。

這是美國首宗H5禽流感病毒禽傳人案例；世衛組織說，2021年12月，一名和眾多家禽共處的英國人曾被感染H5N1。

聯邦疾病防治中心(CDC )29日表示，確診感染禽流感的囚犯年紀不到40歲，在養雞場幫忙時受到感染，頭幾天感到疲倦，現在已痊癒；他受感染時，在等待假釋。

囚犯確診後，經隔離治療，醫師對他開出抗病毒藥。其他也在該養雞場工作的人，經檢測 都是陰性反應，不過當局為了保險起見，仍對他們再次檢測。

州監獄廳發言人魏麗(Lisa Wiley)說，蒙綽斯郡養雞場4月19日確定有禽流感，監獄待假釋人員組成一隊，前去幫忙搬移雞隻，並將染疫的雞殺死。農業部說，蒙綽斯郡一個養了5萬8000隻孵蛋雞的農場，爆發禽流感。

CDC表示，通常人類被禽流感病毒感染，都是近身接觸已染疫的雞隻所致，因此，民眾不用擔心被傳染。

公衛單位要在多起禽傳人案例發生，或確認有人傳人的案例之後，才會升高風險通告。CDC正在注意這起禽流感病毒基因是否有突變，因為突變後，傳播力會更強，感染人或其他哺乳動物的可能性會增加。

目前在美國流行的禽流感病毒株H5N1從2月底起，就在民家後院和商業養雞場和火雞場傳播，目前29州有發現，另在34州出現感染野鳥的案例。農業部說，為了防止進一步傳染，已銷毀、遷移3500萬隻雞和火雞。

CDC說，有2500人可能接觸到H5N1病毒株，公衛單位正密切追蹤檢測，目前為止，這名科州獄囚是唯一確診感染者。

CDC說，這位感染者可能只是鼻子受到感染，身體其他部位安然無恙，科州公衛官員強調，經一再檢測都確認，他現在的流感病毒反應是陰性。從鼻子採取的檢體，驗出陽性反應，就符合CDC確診的定義。