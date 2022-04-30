我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩：必要時將先發制人 遏止敵方核威脅

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

聯邦禁薄荷菸 防青少年淺嚐上癮受害

記者張聲肇／綜合報導
為了讓非裔和年輕人少受菸害，政府28日宣布禁薄荷菸和其他風味菸的計畫。(美聯社)
為了讓非裔和年輕人少受菸害，政府28日宣布禁薄荷菸和其他風味菸的計畫。(美聯社)

為了讓非裔和年輕人少受菸害，拜登政府已宣布禁薄荷菸和其他風味菸的計畫，預計在未來40年內，可減少30萬到65萬人死於香菸造成的疾病。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)說，本計畫的目的是防止小孩子長大成人後變成煙槍，同時幫助成年人戒菸。他說，禁加味菸也是促進「健康平等」的重要步驟，可以減少菸害疾病造成的不平等。

美國人消費的香菸，有三分之一是薄荷味道的「加味菸」，非裔菸客和年輕人特別喜歡，主要因為薄荷的涼爽作用可以緩解吸菸造成的喉嚨沙啞，初嚐菸味不會那麼難受，而一旦上癮，則難以戒除。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)另外也計畫禁止雪茄裡添加葡萄、草莓等味道，這些加味菸品是年輕人，尤其是非裔青少年的最愛。

剛公布的只是初稿，最終辦法大概要明年才底定，讓菸商可在一年內逐步減少生產加味菸。專家說，業者仍可利用法律漏洞，上法院要求延長數年。FDA會讓各界有60天的時間提供意見，之後便「加速」制定法規，儘速實施。

產銷薄荷菸的奧馳亞(Altria)公司不服氣，該公司說，把原本合法的產品趕出市場，只會造成黑市，更加無法可管，變成「犯罪市場」的商品。「我們一定會介入這長期的法律規範程序」。

FDA早就想禁掉薄荷菸，因大菸商、國會兩黨議員和歷任總統執政時各利益團體紛紛反對而作罷。但反菸團體、民權組織也對主管公衛健保的單位施加壓力，向法院提訴，控告政府「遲遲不禁，不合理。」

去年4月，拜登政府在非裔團體要求下，答應在一年內提出禁止薄荷菸的辦法。據統計，85%非裔菸客吸食薄荷菸，而非裔死於心臟病、肺癌和中風的比率，高於其他族裔，戒菸成功率又低於其他族裔，薄荷菸是主要問題。

非裔 FDA 拜登

上一則

輝瑞：口服抗病毒藥物Paxlovid預防同住者感染成效不彰

下一則

懷孕6周後禁墮胎奧克拉荷馬州議會通過 共和黨州長將簽署

延伸閱讀

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」
經濟衰退怪誰？CNN點名聯準會、疫情、戰爭、拜登

經濟衰退怪誰？CNN點名聯準會、疫情、戰爭、拜登
拜登追加援烏330億 將提案沒收俄權貴資產

拜登追加援烏330億 將提案沒收俄權貴資產
美經濟意外萎縮1.4% 疫後首見…葉倫警告：還有更多衝擊

美經濟意外萎縮1.4% 疫後首見…葉倫警告：還有更多衝擊

熱門新聞

「黑人的命也是命」運動者庫勒斯(中)、阿布杜拉(左)被爆使用民眾捐款買豪宅。(Getty Images)

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

2022-04-26 11:33
白宮最高防疫專家佛奇表示，美國終於「脫離新冠大流行的階段」。路透

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

2022-04-27 12:18
德意志銀行曾被揭發與前總統川普有不法往來，吹哨者布羅克斯密特稍早被發現陳屍加州一所高中校園。Getty Images

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

2022-04-27 09:53
「美國預防服務專案小組」不建議60歲以上者每日服用阿斯匹靈來預防心臟病。(Getty Images)

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

2022-04-27 08:00
勁球獎2015年改變部分規則，將勁球數目從59個增加到69個；這一改變導致中低額獎金的贏家增多，但也使頭獎更難開出。(Getty Images)

勁球獎慶30周年 4億頭獎號碼出爐

2022-04-23 23:14
前總統川普28日在他的自創社群平台「真實社群」發表首篇貼文，高呼「我回來了！」(取自Truth Social)

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

2022-04-29 01:57

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員