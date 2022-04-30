聯邦禁薄荷菸 防青少年淺嚐上癮受害

為了讓非裔和年輕人少受菸害，政府28日宣布禁薄荷菸和其他風味菸的計畫。(美聯社)

為了讓非裔 和年輕人少受菸害，拜登 政府已宣布禁薄荷菸和其他風味菸的計畫，預計在未來40年內，可減少30萬到65萬人死於香菸造成的疾病。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)說，本計畫的目的是防止小孩子長大成人後變成煙槍，同時幫助成年人戒菸。他說，禁加味菸也是促進「健康平等」的重要步驟，可以減少菸害疾病造成的不平等。

美國人消費的香菸，有三分之一是薄荷味道的「加味菸」，非裔菸客和年輕人特別喜歡，主要因為薄荷的涼爽作用可以緩解吸菸造成的喉嚨沙啞，初嚐菸味不會那麼難受，而一旦上癮，則難以戒除。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )另外也計畫禁止雪茄裡添加葡萄、草莓等味道，這些加味菸品是年輕人，尤其是非裔青少年的最愛。

剛公布的只是初稿，最終辦法大概要明年才底定，讓菸商可在一年內逐步減少生產加味菸。專家說，業者仍可利用法律漏洞，上法院要求延長數年。FDA會讓各界有60天的時間提供意見，之後便「加速」制定法規，儘速實施。

產銷薄荷菸的奧馳亞(Altria)公司不服氣，該公司說，把原本合法的產品趕出市場，只會造成黑市，更加無法可管，變成「犯罪市場」的商品。「我們一定會介入這長期的法律規範程序」。

FDA早就想禁掉薄荷菸，因大菸商、國會兩黨議員和歷任總統執政時各利益團體紛紛反對而作罷。但反菸團體、民權組織也對主管公衛健保的單位施加壓力，向法院提訴，控告政府「遲遲不禁，不合理。」

去年4月，拜登政府在非裔團體要求下，答應在一年內提出禁止薄荷菸的辦法。據統計，85%非裔菸客吸食薄荷菸，而非裔死於心臟病、肺癌和中風的比率，高於其他族裔，戒菸成功率又低於其他族裔，薄荷菸是主要問題。