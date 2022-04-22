2兒子遭退學 歐巴馬妻舅告學校 不滿遭歧視

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬的哥哥羅賓森(左)與其妻凱莉狀告私立學校。(美聯社)

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)的哥哥、前籃球教練羅賓森(Craig Robinson)因為年齡分別為11歲、9歲的兒子遭私立學校退學，本周稍早控告校方以不公平手段對待少數族裔學生。

羅賓森夫妻希望官司交由陪審團審理，也要求學校賠償。校方則說，羅賓森夫妻對老師及行政人員缺乏尊重，溝通方式「無禮且苛求」。

根據法院紀錄，羅賓森與妻子凱莉‧羅賓森(Kelly Robinson)18日向密爾瓦基郡巡迴法院遞狀控告學前班到12年級的私立密爾瓦基大學學院(University School of Milwaukee)。

羅賓森夫妻指出，校方上學年底發函通知羅賓森夫妻「我們無法再跟你們家庭維持關係」，並告知兩個孩子已遭退學。

羅賓森說：「我們覺得遭到報復。」他說，由於對學校某些種族偏見措施感到憂心而向校方反應，導致兩個兒子被學校踢除。

羅賓森曾任俄勒岡州 立大學及布朗大學男子籃球隊總教練，目前為全國籃球教練協會執行主任。

他說，2021年因疫情 而改為遠距上課期間，發現某些教學內容有問題，便向學校提出反應。

羅賓森指出：「我們注意到的第一個問題，就是課堂作業裡重覆出現種族、族裔刻板印象。」

凱莉‧羅賓森受訪時說，學校並沒有直接面對問題，而是把孩子開除當做報復手段。

密爾瓦基大學學院否認羅賓森的指控，並說整起事件的關鍵在於羅賓森夫妻對待老師與學校行政人員的方式。

密爾瓦基大學學院2021年6月21日由校長漢庫克 (Steven Hancock)具名發給羅賓森的信中寫道，羅賓森夫妻與老師互動時，對老師的專業與職業缺乏尊重，沒有以「敬重、信任、公平或和善的態度」對待老師，經常以「無禮且苛求的溝通方式」對待老師與行政人員。

羅賓森的兩個兒子從2016年起就讀密爾瓦基大學學院。國家廣播公司(NBC)報導，密爾瓦基大學學院一學年學費約3萬元。