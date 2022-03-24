密西根2兄弟被誤判殺人 冤獄25年獲釋 母：始終相信他們無罪

被判謀殺罪成立而服刑25年的喬治和梅爾文‧德傑蘇斯，22日經法官安德森宣告誤判後獲釋。圖為喬治．德傑蘇斯與家人和支持者擁抱。(美聯社)

因1995年命案，被判決謀殺罪成立而已刑25年的密西根州喬治和梅爾文‧德傑蘇斯兄弟(George and Melvin DeJesus)，22日經奧克蘭 郡巡迴法院法官安德森(Martha Anderson)宣告誤判後獲釋。

安德森面告兩人：「你們的同胞害了你們，容我代為道歉；你們被剝奪的25年人生，是無可替代的。」

兩人當庭向米德奇夫家表示哀悼，希望從此兩家人可以重敘舊好。

獲釋後的德傑蘇斯兄弟在蘭辛(Lansing)一家餐廳和家人見面；梅爾文感謝母親鍥而不捨為兩個兒子申冤，「我從不懷疑，總有一天我們會被釋放。」

至於人生下一步，他說，大家屆時再討論，「我們進去時還是小孩，現在是男子漢了。」

1995年7月，德傑蘇斯家的友人瑪格烈特‧米德奇夫(Margaret Midkiff)在龐提亞克家中遭性侵 後，被用繩索勒住脖子、用枕頭悶死在床上；這是當年警方的現場描述。

經過一年的調查，現場發現的DNA 是來自真正兇手戈哈根(Brandon Gohagen)；助理檢察長洛賓‧佛蘭克爾(Robyn Frankel)22日說，當年在案發現場找到的DNA，無法證明德傑蘇斯兄弟與本案有關。

不過，1997年戈哈根出庭作證時說，是這兩兄弟強迫他性侵米德奇夫，殺死她的也是他們；兩人因此被判謀殺罪成立，必須終身監禁；戈哈根也被判二級謀殺罪和一級性侵罪。

佛蘭克爾說，事實是，戈哈根是一人犯案；此外，戈哈根在1990年代，至少性侵12名女性，包括22歲的布然特麗(Rosalia Brantley)。

布蘭特麗的屍體1994年在公園裡被發現用窗簾裹著；戈哈根2017年因姦殺布蘭特麗被判謀殺罪和終身監禁。

佛蘭克爾領導的判刑檢討小組，找出幾位把罪責賴到德傑蘇斯兄弟身上的偽證者，也發現戈哈根在審判前，未能通過測謊，終於解決了冤獄問題。