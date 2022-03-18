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國會暴動 「驕傲男孩」計畫曝光：設法闖入政府建築物

記者顏伶如／綜合報導
聯邦檢察官查獲仇恨團體「驕傲男孩」前任主席塔里歐(圖)持有的一份資料，內容顯示2021年1月6日監視並攻占國會大廈等政府機關建築物的作戰計畫細節。(美聯社)
聯邦檢察官查獲仇恨團體「驕傲男孩」前任主席塔里歐(圖)持有的一份資料，內容顯示2021年1月6日監視並攻占國會大廈等政府機關建築物的作戰計畫細節。(美聯社)

紐約時報報導，知情人士透露，聯邦檢察官查獲仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)前任主席塔里歐(Enrique Tarrio)持有的一份資料，內容顯示2021年1月6日監視並攻占國會大廈等政府機關建築物的作戰計畫細節。

報導指出，塔里歐日前遭到聯邦檢察官以密謀罪(conspiracy)罪名起訴，這份題目為「回歸1776」(1776 Returns)的文件，上周則被附在起訴書中。消息人士指出，文件當中記載著如何在2021年1月6日當天占領參眾兩院辦公室以及最高法院的指導計畫。

文件當中並未明確寫道要攻擊國會大廈，但提及鎖定國會大廈周邊的高知名度政府建築物，並且擬訂詳細的時間表；若與2021年1月6日挺川暴徒攻占國會大廈、企圖阻撓確認選舉人票結果的實際狀況對照，幾乎符合「回歸1776」的策略計畫。

「回歸1776」文件究竟是何人撰寫，塔里歐又是如何取得資料，目前都有待釐清。檢察官在起訴書中指出，塔里歐是在2020年12月30日拿到「回歸1776」文件，當時已經連任失敗的前總統川普正推出一連串秘密計畫，企圖持續掌權。

根據檢察官調查，其他五名因為國會暴動而遭聯邦起訴的被告，都曾獲得塔里歐提供「回歸1776」文件。

紐約時報報導，國會暴亂發生當時，塔里歐雖然不在國會大廈現場，卻還是遭到聯邦檢察官以謀判罪罪名起訴，背後理由可以從「回歸1776」文件曝光得知。

報導指出，共計9頁的「回歸1776」文件，內容分成五大項目，包括「滲透」、「執行」、「分散注意」、「占領」及「靜坐示威」。資料當中寫道，應該召募至少50人，設法闖入7棟政府建築物，同時調度示威民眾「剛好」出現，讓場面看起來像是「沒有經過預先安排」。

檢察官 紐約時報 川普

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