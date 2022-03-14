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3年前華女浮屍無人指認 每年數萬無名死者查證困難

編譯徐薏茹／綜合13日電
美國每年找到的無名屍體很多，同時各地警方也接獲許多失蹤人口報案。圖為聯邦調查局網站貼出的失蹤人口網頁。(FBI網站)
美國每年找到的無名屍體很多，同時各地警方也接獲許多失蹤人口報案。圖為聯邦調查局網站貼出的失蹤人口網頁。(FBI網站)

華盛頓郵報報導，美國每年多達數萬名死者無親屬指認，儘管無名死者人數相當多，尋找死者親屬的工作仍相當不易，缺乏完整體系支持；三年多前麻州發現一具亞裔女屍，雖有護照名字，但至今仍無家人朋友指認。

調查無名死者身分屬於地方警察的工作，然而全美有大半地方警局警員不到十人，尋找死者親屬的人力相當吃緊。

2018年8月，新英格蘭區一個小海港發現一名女性屍體，警方在女子背包裹找到一張麻薩諸塞州駕照及中國護照，顯示女子身分為56歲的安順金(An Shun Jin，音譯)，同時發現另一本過期已久的南韓護照，照片為同一人。

接下來兩周，幾十位執法人員負責安女的案子，調查員搜索監視器錄像、政府數據庫，並且聯絡中國當局。

警員取出安女手機的sim卡，聯絡手機服務商Lyca Mobile，該公司回應，要取得手機資料需要法庭命令，警員向法官申請批准但未得到回應，警方於兩星期後停止調查，由法醫繼續尋找安女的親屬。

警監格蘭特(Matthew Galante)表示，警方為了尋找安女的家人花費許多精力，「這很重要，我們想要做得更好，以個人而言，我想著如果這是我的家人我希望得到什麼？」無奈警方有其他許多案件需要處理，無法持續調查此案。地方警察並沒有統一的國家指導方針來處理相似案件，雖然聯邦調查局(FBI)、國土安全部以及國務院能夠幫忙，但主要仍需要靠地方警察負責調查工作。

法醫推論安女死因為溺水，但無法判斷是失足、自殺或者他殺，新英格蘭地方警探採取她的指紋，然而FBI表示指紋難以辨認，指紋專家說許多地方警察並未受過採取可用指紋的訓練，也缺乏相關經驗。

安女的案件令人沮喪，一名調查員說：「我們感覺她的家人就在某處，但我們卻無法找到他們。」

華郵找到更多文件顯示，安女是於1981年19歲時偷度來美，一直在紐約皇后區的法拉盛從事美甲工作，曾因賣淫和無證按摩指控被捕。

負責埋葬安女遺體的殯葬業者史戴芬(Stefan)經常協助處理無名死者的大體，他指出政府對於無人認領遺體的問題不夠重視，「這個體系壞了，沒人關注，如果死者能投票情況或許會不同。」

處理遺體的過程繁雜，大體通過邊境需要過境許可證，一般還需要遺囑檢驗法官批准，哪一方管轄區應該支付搬運及埋葬大體的費用也常引起爭論，若牽涉到其他國家處理程序更是複雜。

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