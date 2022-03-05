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美鐵脫軌釀8死200多人傷 司機被裁無罪

編譯孫梁／綜合4日電
美鐵火車2015年在費城北部發生脫軌意外，造成八人死亡和200多人受傷。(美聯社)
美鐵火車2015年在費城北部發生脫軌意外，造成八人死亡和200多人受傷。(美聯社)

美鐵公司(Amtrak)的火車司機柏斯申(Brandon Bostian)面臨的過失殺人和魯莽危害他人刑事指控被撤銷，陪審團4日裁決他無罪。

38歲的柏斯申2015年駕駛火車在轉彎處以超過限速兩倍的速度行駛，結果在費城北部地區脫軌，釀成八人死亡和200多人受傷的重大災難。

陪審團經過一個多小時研議，撤銷對他的控罪。美鐵公司2016年與受害者及其家人達成2億6500萬元的民事和解協議，創下國會在脫軌事故發生後設定的新的和解高限。

美鐵火車司機柏斯申因2015年八死事故遭控過失殺人等罪名受審，陪審團4日裁決他無...
美鐵火車司機柏斯申因2015年八死事故遭控過失殺人等罪名受審，陪審團4日裁決他無罪。(美聯社)

辯護律師表示，柏斯申一生都是火車迷，他的工作紀錄完美，發生致命的脫軌事故是因為有人扔石頭分散他的注意力；但檢方認為他是魯莽駕駛，無視乘客的安全。他駕駛的這列從華盛頓駛向紐約的火車，脫軌前曾在費城的第30街車站停留約10分鐘。

國家運輸安全委員會(NTSB)經過調查認為，柏斯申當時失去判斷力，他將火車從時速65哩加速到106哩時，以為列車已經過了S形的曲線路段，進入了直道區，但實際上火車仍在曲線路段的中間，行駛速度超過限速逾兩倍。調查人員沒有發現證據，顯示事發時他在使用手機或是身體受損。

NTSB 公布調查結果後，費城檢方一度拒絕對肇事方提出刑事指控，但在部分受害人家庭的要求下，賓州檢察長同意進行刑事指控。

陪審團4日上午開始審議柏斯申的刑事指控，陪審員需對柏斯申是否故意提速和是否知道存在風險做出裁決，判斷是否為刑事疏忽的前提是知道存在風險。審議期間，法官進場宣布一名替補陪審員加入，另一名陪審員因為姊姊3日夜去世而要求退出。

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