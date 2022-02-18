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冷戰時空投給德國兒童 美「糖果轟炸員」101歲辭世

中央社／柏林17日綜合外電
美國前飛官哈佛爾森辭世。（美聯社）
美國前飛官哈佛爾森辭世。（美聯社）

美國前飛官哈佛爾森（Gail Halvorsen）辭世，享嵩壽101歲。他在蘇聯封鎖德國柏林時期，想出用小型降落傘裝滿糖果空投到柏林給小朋友的點子，因而有「糖果轟炸員」之稱。

「聯軍博物館」（Allied Museum）向媒體證實哈佛爾森16日去世的消息。「聯軍博物館」主要是呈現冷戰（Cold War）時期，蘇聯、美、英、法分區占領柏林的年代所發生的重大歷史事件。

聯軍博物館的發言人今天告訴法新社：「哈佛爾森在美國猶他州的醫院過世，家人隨侍在側。」

哈佛爾森可說是見證德、美兩國情誼的終身大使，之所以為人熟知，是因為他是在柏林被蘇聯包圍之際，首位從飛機上對等在下方的小朋友投下巧克力和口香糖等糖果的美國飛官。

哈佛爾森操縱飛機搖擺機翼，讓當時仍受戰亂摧殘的兒童知道將有天上掉下來的禮物，粉絲因而暱稱他是「糖果轟炸員」（Candy Bomber）、「搖搖翅膀叔叔」（Uncle Wiggly Wings）。

他的行為啟發了許多人，美國空軍裡也有不少人紛紛仿效他的做法。

他2009年曾告訴法新社：「即便我不分晝夜、冰天雪地都要飛，我還是很開心，原因是孩子們看到降落傘從天而降時臉上露出的表情。」

「他們真的為之瘋狂。」

哈佛爾森後來晉升為上校，最終並成為丹波霍夫機場（Tempelhof Airport）的指揮官，那裡是1948年到1949年間，西方盟國組織「柏林空中橋梁」（Berlin Airlift）集結的地方。

當時在第二次世界大戰後，西柏林250萬人仍受影響，西方盟國飛行員將物資空投給他們。

博物館 猶他州 德國

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