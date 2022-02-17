針灸師遭情殺 1頂帽子揪兇嫌 毛髮查出醋夫下毒手

遇害針灸師達古哈拉。(KHON電視台截圖)

夏威夷34歲男子湯普森(Eric Thompson)涉嫌在上個月殺害47歲的針灸師達古哈拉(Jon Tokuhara)，14日遭警方逮捕拘留；期間警方費時一個月偵辦，看似完美的謀殺案，最後竟是兇手逃逸中留下的一頂帽子被遊民 撿到，經DNA 化驗湯普森才被證實是兇手。

謀殺案的起因是達古哈拉在去年與湯普森的妻子外遇，儘管妻子在湯普森發現後立刻結束兩人的關係，但達古哈拉仍持續向女方發送簡訊，疑似讓湯普森忍無可忍引爆殺機。

根據監視錄影器，湯普森在今年1月12日晚間6時15分背著一個購物袋，造訪達古哈拉的針灸診所；儘管只停留48秒，達古哈拉的母親在翌日卻發現兒子陳屍在診所內，頭部留有槍傷。

警方聲稱，湯普森先將一把0.22口徑的手槍藏在購物袋內進入診所，接著朝達古哈拉的頭部射擊三次，之後駕駛一台白色雪弗蘭(Chevy Silverado)小貨車(pickup truck，又稱皮卡車)逃逸；警方隨即過濾附近的車輛，找出53台同款的白色小貨車並偵訊所有駕駛，最後僅剩湯普森一人在案發時間沒有不在場證明。

此外，拍攝到兇手的監視器畫面顯示，他在逃逸途中掉了一頂帽子，之後被一名遊民撿起來戴上；警方循線追到這位遊民，將帽子帶回去做毛髮的DNA比對，證實兇手是湯普森。

2月1日警方進入湯普森位於檀香山(Honolulu)東部的住家進行搜索，發現他在家藏有十幾支槍，大多都登記在湯普森名下，只有兩支除外。

據稱，湯普森與妻子喬依絲(Joyce Thompson)在高中時期就相戀，兩人交往13年，於2017年1月結婚；沒想到在2019年經過友人介紹，喬依絲到了達古哈拉的針灸診所接受治療。

法律文件指出，喬依絲與達古哈拉在2021年5月開始發展性關係，但7月就被丈夫發現並終結關係；根據喬依絲與達古哈拉在社群 軟體上的簡訊紀錄，兩人還交換許多彼此的裸照及性愛畫面和影片。

即使喬依絲已表明不想離開丈夫，但達古哈拉仍希望維持兩人關係；喬依絲甚至警告達古哈拉，如果他們繼續來往，她的丈夫很可能會「殺了他」。

湯普森保釋金為100萬元，被捕後三小時便交保候傳，全案預定17日開庭；目前還沒有任何證據指喬依絲與達古哈拉的死有任何關連。