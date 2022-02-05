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非裔慢跑男命案 法官駁認罪協議 父子兇嫌也反悔拒認罪

編譯柯立偉／綜合4日電
崔維斯．馬麥可。(美聯社)
崔維斯．馬麥可。(美聯社)

2020年2月在喬治亞州殺害非裔慢跑男子艾柏里(Ahmaud Arbery)的凶嫌葛瑞格．馬麥可(Greg McMichael)與崔維斯．馬麥可(Travis McMichael)父子，在與聯邦檢察官達成認罪協議遭法官拒絕後，麥馬可父子3日推翻先前針對仇恨犯罪的認罪，全案將進入陪審團審判程序。

馬麥可父子的律師表示，馬麥克父子當時認定艾柏里在他們的社區行竊，出於自衛動機才開槍，應符合法律上對於正當防衛的定義，應獲無罪判決，因此兩人決定推翻先前的認罪，要在法庭上自證清白。

馬麥可父子於2020年2月23日看到時年25歲的艾柏里在他們的社區跑步，懷疑艾柏里在附近行竊，便帶槍開車展開追逐並將其射殺；這段「獵殺畫面」被另一位加入追逐的白人鄰居拍下，馬麥可父子追殺艾柏里的視頻在網路曝光後引發全國抗議，兩人去年11月被喬州法院以謀殺罪定罪，同時仍面臨聯邦的仇恨犯罪指控。

馬麥可父子原本已與聯邦檢察官達成認罪協議，承認殺害艾柏里的動機出於種族歧視、接受30年的刑期，並對聯邦法院判決放棄上訴權；但由於艾柏里家人反對，加上法官認為受害者家人在最終量刑上應有發言權，認罪協議被駁回；法官並向被告表示，即使他們仍決定認罪，也無法保證最終刑期與認罪協議一致。

檢察官塔拉．里昂斯(Tara Lyons)表示，送出認罪協議前已經與被害人家屬討論過，家屬對此沒有意見，不解為何艾柏里的家人最終會反對；家屬則指出認罪協議條件對嫌犯太寬容，艾伯里的母親表示，「給予他們任何權利都是對我及對我兒子極大的羞辱」。

家屬自聘的律師莫里特(Lee Merritt)說：「家屬說他們不願再相信檢察官會為他們伸張正義，認為檢察官根本故意在拖延案件進行。」

檢察官 仇恨犯罪 種族歧視

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