電腦工程師寫軟體操縱選樂透 判刑25年、關5年假釋

因編寫電腦軟體密碼以圖在許多州獲中勁球頭獎而被判刑25年的電腦工程師提普頓，在愛阿華州服刑不到五年即獲假釋。(美聯社)

因編寫電腦軟體密碼以圖在許多州獲中勁球(Powerball)頭獎而被判刑25年的電腦工程師提普頓(Eddie Tipton)，在愛阿華州服刑不到五年即獲假釋，但若他不交出拖欠其他州的非法所得，仍可能重新入獄。

愛州假釋委員會認為提普頓在獄中表現好，假釋後將獲准到德州 居住。

提普頓2017年認罪他編寫含有密碼的軟體，試圖從技術上知道如何預測中獎號碼，以便於自己和親友有獲中樂透獎金的機會，科羅拉多、威斯康辛、堪薩斯和奧克拉荷馬州 的樂透部門要求他償還220萬元的非法中獎所得。

愛州的陪審團2010年12月定罪他操縱愛州樂透以圖非法獲取1650萬元，但州高等法院以追訴期已過為由，推翻陪審團的裁決。

提普頓2010年試圖在愛州兌現樂透獎金，但樂透部門質疑他是操縱電腦而拒付，因此他在愛州沒有欠資需要償還。

提普頓與威斯康辛州達成認罪協議，同意賠付威州40萬9600元。截至2019年他只賠償463元，仍欠40萬9137元。提普頓拖欠威州的賠付必須在刑期結束時還清，他目前僅在愛州完成假釋，完成威州的假釋是2026年，屆時如果不能付清，法官可下令他回到威州監獄 繼續服刑。

提普頓2019年分別拖欠科州、奧州和堪州56萬8300元、64萬3700元和3萬700元，尚不清楚如果他不能還清三州的欠款，是否也會被勒令重回監獄。

提普頓服務的一家愛州公司是為許多樂透州提供隨機電腦選號，但他透過編寫軟體，在樂透電腦上安裝了可預測某天的中獎密碼，從而便於他和親友猜中獲獎。他和同夥2005至2011年已知的中獎達七次，獲取獎金逾220萬元，他本人聲稱拿到35萬1000元。他在德州的弟弟被德州判處75天監禁，並被下令賠付部分州的非法所得。