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北卡化肥廠火災 憂大爆炸 鄰近數千人撤離

編譯周芳苑／綜合1日電
北卡羅來納州一家肥料廠1日發生大火，消防人員因擔心有大爆炸的危險，而要求肥料廠鄰近地區數千居民撤離。圖為大量濃煙從肥料廠往西飄。(美聯社)
北卡羅來納州一家肥料廠1日發生大火，消防人員因擔心有大爆炸的危險，而要求肥料廠鄰近地區數千居民撤離。圖為大量濃煙從肥料廠往西飄。(美聯社)

北卡羅來納州一家肥料廠1日因大火延燒失控，消防人員因擔心有大爆炸的危險，而要求肥料廠鄰近地區數千居民撤離。

這場火災從31日晚間開始延燒，由於火勢過大，當局在溫斯頓韋弗公司(Winston Weaver Company)肥料廠半徑一哩內開車穿梭社區，敲門要求居民撤離；起火後一夜之間，明亮的橙色火焰和濃煙沖向天空，所幸無傷亡報告。

肥料廠所在地溫斯頓-塞勒姆市(Winston-Salem)消防隊隊長梅奧(Trey Mayo)稱，雖然大火燃燒一夜後相對靜止了，但現場存放600噸可燃硝酸銨，爆炸風險將持續到2日，前後36小時。

大半校區緊依疏散區外的維克森林大學(Wake Forest University)停課，並敦促宿舍內學生留在室內關窗。

溫斯頓-塞勒姆消防隊表示，撤離區包括2500戶約6500人。

31日晚間7時左右有人發現裝卸場起火，至少90名消防員前往打火約90分鐘， 後因爆炸風險而撤退；梅奧說，大火迅速燒毀整棟建築、導致倒塌，最終留下一輛無人消防車繼續抽水對著火災現場噴灑。

梅奧表示，無人機和直升機從上方監測火勢，消防隊員隨時待命，但礙於爆炸風險不得不眼睜睜讓火燃燒。

梅奧告訴媒體，這座肥料廠存放大量化學物質，比2013年德州肥料廠15人死亡爆炸事件時的數量更多，當時罹難者多數是急救人員，情況相當嚴重。

梅奧解釋，這種化學物質通常需要在密閉空間中才能爆炸，風險大小取決於材料是否堆疊得夠深、足以讓頂層對底層施壓。

當局警告，該座約有25萬人的城市有煙霧且空氣品質差；專家史密斯(Matthew Smith)說，大火釋放的氣體是刺激物，除非人們有潛在肺部疾部，否則不會有嚴重傷害。

溫斯頓-塞勒姆市已設避難所；住在肥料廠幾個街區外的居民范厄普(Richard Van Erp)稱，聽說如果爆炸，撤離區域可能完全夷為平地。

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