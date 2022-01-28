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2001年搶劫殺2女 奧克拉荷馬州死囚注射處死

編譯孫梁／綜合27日電
2001年在一起搶劫案中殺死兩名旅館員工的奧克拉荷馬州男子格蘭特，27日被注射處死，為美國今年的首例死刑。(美聯社)
2001年在一起搶劫案中殺死兩名旅館員工的奧克拉荷馬州男子格蘭特，27日被注射處死，為美國今年的首例死刑。(美聯社)

2001年在一起搶劫案中殺死兩名旅館員工的奧克拉荷馬州男子格蘭特(Donald Grant)27日被注射處死，為美國今年的首例死刑，也是奧州自去年10月恢復暫停近七年的注射死刑後的第三例。

46歲的格蘭特被綑在行刑室的床上，藥物注射兩分鐘後他的眼皮下垂，似乎進入睡眠狀態，期間他嘟囔了幾句話「不要用藥，上帝，他們給我用了」。

七人見證了行刑過程，包括一名受害人的姊姊，她說：「儘管處死他不能使妹妹死而復生，但正義得到伸張，我們終於可以向前走了」。

格蘭特曾請求法官停止對他注射藥物，表示他應加入一個訴案成為原告，該訴案指控奧州的藥物注射死刑可產生痛苦，違反憲法的規定，但請求被聯邦地區法官和第10聯邦巡迴法官相繼駁回，上訴於26日被最高法院拒絕。

注射死刑的藥物為混合型，2014年4月一名死囚接受注射後痛苦掙扎43分鐘才死。2015年一名死囚在接受注射前數小時，因獄方意識到藥物有誤而叫停，而同一種錯誤藥物當年1月曾給另一名死囚注射。

暫停多年後奧州去年10月恢復注射死刑，第一個死囚接受含有鎮靜劑的藥物注射後，在死前曾出現渾身抽搐和嘔吐，導致多個等待行刑的死囚以此為藉口要求暫緩執行。

格蘭特去年11月出席寬恕聽證時，承認他殺死兩名女性，檢方出示了兩人曾哀求他不要殺死她們的證據；格蘭特對他的行為深表悔意和歉意，但奧州的赦免與假釋委員會以四比一的表決拒絕寬恕他。

辯護律師表示，格蘭特有精神疾病和大腦損傷，應被寬恕，而且他幼年在紐約市長大，紐約在1980年代是藥物氾濫，酗酒、吸毒和有精神疾病的家人經常毆打他，因此精神受到創傷。但赦免委員會聽取受害人家庭的意見，他們堅決反對寬恕。

奧克拉荷馬州 紐約市 旅館

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