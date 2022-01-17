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性侵犯「當兵換緩刑」 肯塔基州法官判決惹議

編譯洪毅／綜合16日電

華盛頓郵報報導，肯塔基州巡迴法院法官溫蓋特(Thomas Wingate)上周判決，對任獄卒時犯性侵罪的普萊斯(Brandon Price)處以一年徒刑，或是去當兵以換取緩刑；然而此判決一出後，不論從判決、道德還是實務上來看，都引發爭議。

根據法庭文書，2019年1月時，在肯塔基州富蘭克林郡(Franklin County)擔任獄卒的普萊斯自願護送一名女囚送醫，並藉此機會要求女囚為他口交，他願意跟州政府矯正廳的人求情，讓她提早假釋，該名女囚拒絕後，普萊斯仍性侵得逞。

普萊斯的二級性侵罪成立，溫蓋特向普萊斯說：「你犯了很可怕的錯，還讓郡政府承受代價」；而溫蓋特的判決是，普萊斯應在30天內自願當兵，可以讓一年刑期轉為緩刑，或是直接到監獄報到。

此判決引發部分爭議，乃因這是近期又一宗性犯罪者有望不用坐牢的判決；去年11月，紐約少年貝爾特(Christopher Belter)被控性侵四名少女成立，但是只被判緩刑八年。

當兵替代坐牢少見但並非無先例，但卻也有極不光彩的一頁：曾經犯下三宗輕罪的格林(Steven Green)被判當兵後，竟在2006年時於伊拉克性侵一名14歲少女並殺害她的家人；格林因此遭判無期徒刑，於2014年在獄中自盡。

就算撇開這些爭議案例，普萊斯能否當兵也是個問題，因為軍方原則上不接受有前科者入伍，除非提出豁免申請，述明豁免合理之由，交由軍方審核後才能例外。

陸軍發言人倫納德(Matt Leonard)則向華郵表示，陸軍不會接受有性犯罪前科者入伍，就算是申請豁免也不行。

不清楚溫蓋特為何會有此判決，但是當兵折抵刑期的做法確實讓不少人感興趣，其中不乏各地方的司法及立法人員，其中一個主要原因是可解決監獄人滿為患的問題。

性侵 監獄 肯塔基州

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