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「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪、高官離職

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

記者張晨／紐約報導
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）
曼哈頓時報廣場地鐵站發生一華裔女子被推落鐵軌身亡後，紐約市長亞當斯趕到現場視察，並發表談話。（美聯社）

時報廣場15日早發生的亞裔被推入鐵軌致死案——紐約市長亞當斯、市警高層、曼哈頓地區檢察官白艾榮、大都會運輸署(MTA)以及民選官員於當日下午齊聚案發地召開記者會；據悉，嫌犯系為遊民，如今控罪與是否被控仇恨犯罪均懸而未決；但市警透露，在案發前的幾分鐘，該嫌犯曾試圖靠近另一名非亞裔女子，但該人提高警惕遠離，並在五分鐘內目擊了嫌犯將亞裔女子推入軌道，捲入車下。

犯案的遊民，早上於時報廣場鐵站推華女入鐵軌致死後，在堅尼路自首稱 「她並非首個目標」。市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，目前案件仍在初步調查階段，所以能提供的細節有限；案發時她正在Q線站台上等車，隨後在列車進站時被嫌犯推入鐵軌，被發現時已經被捲入車底，當場身亡。

知情人士向本報表示，該死者為40歲的華裔女子吳某(Go，音譯)，系紐約居民；她與嫌犯全程無交流，作案為隨機的無故攻擊。

➤➤➤獨家／華女時報廣場遭推落鐵軌身亡 當時地鐵正駛入

西維爾補充道，在案發後約9時53分左右，嫌犯走進了位於華埠堅尼路的捷運第二分局自首，並在現場被捕，隨後被帶往曼哈頓南區警署。

對於是否定案仇恨犯罪，市警探員小組副警司威爾科克斯(Jason Wilcox)給出了更具體的案犯時間線——他表示，嫌犯首次出現在車站站台的時間為9時31分，而他推人入鐵軌的時間則為9時39分。

在這九分鐘的時間內，他起初先接近了一名「非亞裔」女子，威爾科克斯說，但該女子所有警惕，所以走開了，但隨後卻親眼目擊了那名亞裔女子被攻擊。

市警表示，尚未確定這名華裔女子當時去往何處，但當時她一人在站台候車，並未有朋友在側。

白艾榮則表示，因為調查還在進行，所有沒有將此案定性，相關控罪也未落地；但承諾會與市警密切合作，起訴嫌犯。

亞當斯再次強調了心理健康和打擊犯罪並行，他表示，市府要確保這些「不能照顧自己的人」能得到合適的心理健康資源；不然此類案件的發生，只會進一步的提升紐約人乘坐地鐵時的恐慌感；

他同時也呼籲各機關協同配合，「不管這立法者、執法者還是司法機關，都應相互溝通，提供幫助以實現辦案最大化。」

亞當斯、市警高層、白艾榮、大都會運輸署(MTA)及民選官員於當日下午齊聚案發地召...
亞當斯、市警高層、白艾榮、大都會運輸署(MTA)及民選官員於當日下午齊聚案發地召開記者會。(記者會視頻截圖)

亞裔 亞當斯 白艾榮

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