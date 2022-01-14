「偷來的，何必擁有」 網景創辦人交出東南亞古物藏品

創辦「網景」科技公司的前史丹福大學教授克拉克誤購了不少緬甸、高棉等地的非法骨董，遭調查後自願放棄3500萬元買來的收藏品。(取材自YouTube)

1994年創辦「網景」(Netscape)科技公司的前史丹福大學 教授克拉克(James Clark)誤購不少非法緬甸、高棉等地骨董，遭調查後自願放棄3500萬元買來的收藏品。他說，偷來的東西，何必擁有？

克拉克研發的「網景」瀏覽器曾在網際網路叱吒風雲，自己也賺了不少錢，但一度受到不法商人的蠱惑，買下數十件高棉和東南亞 國家的古物，受司法單位調查，於11日放棄花了3500多萬元買來、現在價值更高的35件一度陳設在邁阿密豪宅的骨董品。

77歲的克拉克說，他參觀過12世紀的吳哥窟等歷史曾經輝煌的東南亞國家廟宇後，決定購買當地雕像等骨董；他說：「我真的很天真，也很無知，買了私人收藏的高棉古物。」

他說，調查英國骨董經紀人拉區佛德(Douglas Latchford)的聯邦幹員向他展示多項證據，說明他所擁有的人身象頭打坐石雕等古物，是盜賣品，屬於聯邦官司聲索項目。

2008年，克拉克經人介紹認識拉區佛德，後來就對後者起戒心，因為拉區佛德要以3000萬元賣他的一尊博物館 收藏等級女神像，他先要取得高棉政府的認證書，拉區佛德卻遲不回應，他就感覺有問題。

全球幫高棉「討回」失竊國寶運動，希望讓1970至2000年被非法掠奪、走私出口的偏遠古廟裝設品「物歸失主」。去年，拉區佛德去世半年後，他的女兒納瓦潘克良薩克(Nawapan Kriangsak)決定交出他擁有的125件骨董。

去年9月，丹佛藝術博物館交出四件向拉區佛德買來的高棉文物，紐約一名私人收藏家也交出一件國寶級文物。高棉政府一直向都會藝術博物館施壓，要它拿出45件東南亞收藏品的所有權證明。

高棉文化藝品部長沙科娜(Phoeurng Sackona)很高興克拉克與當局合作，主動交出這批藏品，代表高棉的律師戈登(Bradley J. Gordon)感謝克拉克的善舉，希望更多人會學習這個「典範」。

克拉克不在乎自己的錢財損失，反而很高興自己的藏品有朝一日可在博物館讓「真正懂得欣賞」的人看到。