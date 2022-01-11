教授隱瞞與中國關係罪名成立 哈佛不須付訴訟費

麻州最高法院裁決，哈佛大學有權拒絕支付前化學系系主任利伯的法律訴訟費。利伯因隱藏他和中國的關係，遭聯邦政府起訴罪成。(美聯社)

麻州 最高法院10日裁決，哈佛大學 有權拒絕支付前化學系系主任利伯(Charles Lieber)的法律訴訟費；利伯因隱藏他和中國的關係，遭聯邦政府起訴罪名成立。

去年12月，麻州聯邦陪審團判決利伯逃稅、偽造文書、未能呈報有中國銀行帳戶等罪名確立。

聯邦檢察官指控他隱匿與中國「千人計畫 」的關係，暗中幫中國政府招募科技人才，間接盜取智慧財產，中國武漢理工大學每月支付他5萬元等收入，也隱匿未報。

2020年10月，他對哈佛提告，因為哈佛拒絕出錢幫他打官司；依校規，哈佛有義務幫教職員出庭辯護，但要視情況而定。但哈佛以利伯出庭辯護事項「超出教學範圍」為由，拒絕支付訴訟費。

高等法院法官在哈佛立場，裁定哈佛不必替利伯出錢打官司，利伯上訴到最高法院，10日敗訴；敗訴理由之一是麻州法律本就規定，非營利機構「可以、但不一定要」替員工負擔訴訟費。

麻州最高法院表示，哈佛本身有權裁量是否就某些補償案件給予補償，李柏也無法證明哈佛拒不支付其訴訟費違反公共政策。

波士頓聯邦地方法院陪審團12月21日裁定，利伯兩項說謊、兩項偽造納稅申報表，及兩項未申報外國財務，共六項遭控罪名，全部成立。

利伯曾任哈佛大學化學系主任，參與「千人計畫」，於2012年至2015擔任中國武漢理工大學「戰略科學家」三年。三年期間，該大學每月支付利伯5萬元薪酬、每年生活費15萬元及150萬元贈款，工作是在該大學建立研究實驗室。