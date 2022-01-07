本田多款新車出錯 導航時鐘回歸20年前

本田汽車Odyssey、CR-V等車款導航系統附設的數位時鐘，元旦過後出錯。(Getty Images)

元旦過後，社群網站出現消費者抱怨本田汽車 (Honda)Odyssey、CR-V 等車款導航系統附設數位時鐘突然「自動回歸」變成2002年1月1日，手動調整也無法更改，每次發動汽車都顯示相同時間，疑似出現Y2K22電腦程式錯誤。

推特近日有不少本田車主分享照片，顯示車內導航系統附設數位時鐘顯示日期為2002年1月1日。推特用戶Sumner Hushing在4日發文寫道，2007年份本田CR-V時鐘功能進入2022年之後變成無用，每次啟動車輛都顯示回到2002年1月1日。

CR-V討論網站、Odyssey討論網站紛紛湧入詢問如何排除問題的留言。本田旗下Acura品牌部分車輛同樣受影響，時鐘卡在20年前的車輛，年份多在2004年至2012年之間。

除了美國之外，英國、加拿大也有本田車主面臨相同問題，受到波及的車款還包括Honda Pilot、Ridgeline以及Acura MDX、RDX、CSX及TL等。

汽車資訊網站Jalopnik報導，時鐘顯示錯誤的問題，短期內無法解決，本田美國公司發表聲明說，已知道某些年份較舊的本田、Acura車款導航系統時鐘顯示錯誤，目前正在調查事件原因，以便找出因應之道。

CR-V車主討論網站則收到本田美國公司回應指出，時鐘顯示錯誤將從2022年1月持續到8月間，然後就會自動更正。

全球定位系統(GPS)透過特定時間點計算日期，數據以二進制數位(binary digits)編碼播送，如果程式當中進位計算出現錯誤，亂碼就因此出現，例如日期跳回1024周之前。

Jalopnik報導，相同狀況過去也曾出現，2017年8月16日，1999年份到2004年份的某些本田與Acura汽車，時鐘顯示日期回到1998年1月1日，2021年1月1日許多車主再度遇到同樣問題，兩次狀況都是誤差為1024周。

報導指出，本田當時並未解釋錯誤發生的原因為何，但有寄發更新版軟體硬碟給車主。