美國男子鳴槍4發慶新年 竟遭警官直接掏槍擊斃

全球每年最期待的時刻之一非跨年莫屬，不過美國傳出有男子為慶祝2022年的到來「鳴槍」，沒想到聞聲的警察在沒有任何警告的情況下就開槍擊斃該男子。(美聯社)

全球每年最期待的時刻之一非跨年莫屬，不過美國傳出有男子為慶祝2022年的到來「鳴槍」，沒想到聞聲的警察 在沒有任何警告的情況下就開槍擊 斃該男子。

「南華早報」報導，馬奎塔（Marquetta Williams）46歲的丈夫詹姆斯1日一早來到屋外，以AR-15步槍在家門外「開槍慶祝新年」。根據馬奎塔的說法，「新年鳴槍」是他們一年一度的傳統，許多附近鄰居也都有這樣的習慣。

報導指出，詹姆斯開槍後隨後回到屋內，但隨後又決定到外面「多開幾發慶祝」。馬奎塔透露「他朝空中開了4槍，然後轉身進到屋內，但隨後竟說『我被擊中了』」。

警方的聲明中，警察局長安吉洛（Jack Angelo）表示「當時一名在車外的警官與開槍的人對峙」，並補充說「這名警官擔心他的安危、並向該人開火、擊中了他」。該部門此後拒絕對槍擊事件發表進一步評論，目前正在調查槍擊報告。

不過根據馬奎塔的說法，發生槍擊事件之前「沒有任何警官表明自己的身分」。詹姆斯中槍後被送往醫院，但不久後不治身亡。馬奎塔表示「出乎意料的是『他說他被擊中了』，我不知道這是如何發生的，他們根本連『警察』、『不要動』、『放下你的武器』都沒有說，他們直接向他開槍」。

目前包括隨身攝影 機影片和槍支在內的所有證據都移交給相關機構調查，涉事警官也被執行行政職務，不過由於這涉及警察的槍擊事件標準程序，該警官姓名尚未公布。