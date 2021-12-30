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淫魔女友仲介未成年少女為權貴性服務 5罪名成立

編譯林梅婕／綜合29日電
淫魔富豪艾普斯坦生前女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾29日被陪審團裁定五項罪名成立。圖為兩人過去的合照。(美聯社)
淫魔富豪艾普斯坦生前女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾29日被陪審團裁定五項罪名成立。圖為兩人過去的合照。(美聯社)

淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前女友、英國名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)被指控為權貴人士仲介未成年少女提供性服務，陪審團經過五天審議，29日認定六項罪名中五項成立，每項罪名可面臨五至40年刑期，量刑裁決的日期還未公布。

歷時一個月審判，共四名女性訴稱1990至2000年間、當時都還未成年的她們在麥斯威爾的仲介下，於艾普斯坦在佛羅里達、紐約和新墨西哥州的豪宅受到性剝削和虐待。

被告律師團主打麥斯威爾是艾普斯坦事件的受害者之一，2019年當艾普斯坦在獄中自盡後，這些受到性剝削的女性便轉向麥斯威爾提出「報復性」指控。

審判期間共傳喚24名證人，紛紛提供他們在艾普斯坦豪宅中飲酒作樂的照片；一名打掃人員供稱他被要求對艾普斯坦的私生活「裝聾作啞」，還有機師指證他們載著政商名流包括英國安德魯王子(Prince Andrew)、前總統柯林頓(Bill Clinton)和川普等人，前往艾普斯坦的豪宅作樂。

另外，一項證物「黑皮書」中的「按摩」聯絡名單上也出現許多受害者的名字；銀行匯款紀錄也顯示，艾普斯坦曾匯款3070萬元給麥斯威爾。

有三名為未成年性犯罪作證的受害者分別使用化名珍(Jane)、凱特(Kate)和卡洛琳(Carolyn)，只有安妮‧法莫(Annie Farmer)使用真名；她們一致表示，麥斯威爾利用奢華的禮物和獨特魅力搏取信任，並以艾普斯坦會為她們實現夢想誘騙她們上鉤。

凱特作證表示，自己17歲時替艾普斯坦提供情色按摩；有次在「按摩」後巧遇麥斯威爾，不僅問她好不好玩，麥斯威爾還告訴她「你真是個好女孩」。

卡洛琳則稱2000年初，在麥斯威爾的仲介下於艾普斯坦住處以100元的價格提供性按摩；珍也指控1994年艾普斯坦曾壓在自己身上自慰，兩名受害者案發時都只有14歲。

法莫指控麥斯威爾曾愛撫自己的胸部，以及艾普斯坦如何壓在自己身上施暴。

據稱麥斯威爾聽到判決結果後在法庭上朝自己潑水，身旁的律師安慰地拍著她的背；在陪審團步出法庭時，麥斯威爾雙手合地望著家人；她離開法庭時也沒有給律師擁抱。

麥斯威爾另外還被指控兩項偽證罪，全案審判尚未結束。

艾普斯坦 凱特 英國

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